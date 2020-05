Covid-19: Asthmapatienten doch keine Risikogruppe?

Anders als bislang vermutet, scheinen Asthma-Patienten doch nicht besonders durch das neue Coronavirus SARS-CoV-2 bedroht zu sein. Eine neue Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass sie vor einem schweren COVID-19-Verlauf besser geschützt sein könnten.

Als sich SARS-CoV-2 zu verbreiten begann, hatte viele Asthma-Patienten Sorge, schwer an dem neuen Coronavirus zu erkranken. Insbesondere vor der Behandlung mit Kortison wurde gewarnt, auch von ausgewiesenen Virologen. Doch neuere Daten geben Entwarnung. Nun kamen Forscher sogar zu einem erstaunlichen Ergebnis. Demnach könnten Asthma-Patienten, die mit inhalativen Kortisonpräparaten behandelt werden, sogar von einem schweren Verlauf von COVID-19 besser geschützt sein. Der vermutete Grund: Menschen, die an Asthma leiden und kortisonhaltige Mittel inhalieren, weisen weniger ACE-Rezeptoren auf. Diese wiederum gelten als Angriffspunkt für SARS-CoV-2.

Weniger Andockstellen für SARS-CoV-2

In einer Zuschrift an das „Journal of Allergy and Clinical Immunology“ hatten Forscher berichtet, dass Asthma-Patienten, die gleichzeitig unter Allergien litten, weniger anfällig für COVID-19 seine. Ein weiteres Forscherteam konnte in einer Studie zeigen, dass Patienten, die ihr Asthma mit inhalativen Kortisonpräparaten behandelten, weniger ACE-Rezeptoren aufwiesen. Die Ergebnisse wurde in Fachjournal „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine“ veröffentlicht.

Bereits während der SARS-Pandemie im Jahr 2003 wurde das Angiotensin-konvertierende Enzym 2 (ACE2) als Andockstelle der damals kursierenden Coronaviren identifiziert. Ebenso wie dieses dockt SARS-CoV-2 an ACE2 ein, schleust seine Erbsubstanz ein und unterwirft den Zellstoffwechsel der Virenproduktion.

Männer scheinen anfälliger für schweren COVID-19-Verlauf zu sein

In beiden Studien zeigten sich Asthma-Patienten, die gleichzeitig unter Allergien litten und Kortison zu sich nahmen, als besser geschützt gegen das neue Coronavirus. Interessanterweise fanden sich in den Studien aber auch Untergruppen, die besonders anfällig für eine Erkrankung waren. Sie wiesen spezifische Merkmale auf wie männliches Geschlecht, afrikanische Abstammung, Diabetes oder Bluthochdruck – Faktoren, die auch mit höheren ACE2-Werten einhergingen. Das könnte auch bisherige Erkenntnisse aus der Praxis erklären, nach denen eben diese Merkmale mit schweren COVID-19-Erkrankungen assoziiert sind.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin . Nahrungsergänzungsmittel Coronavirus: Hochdosierte Vitamine bieten keinen Schutz 14.05.2020 | Bisher gibt es zur Behandlung oder Vorbeugung von COVID-19 weder Medikamente noch Impfungen. Daher ruhen manche Hoffnungen auf die Schutzwirkung von hochdosierten... | Bisher gibt es zur Behandlung oder Vorbeugung von COVID-19 weder Medikamente noch Impfungen. Daher ruhen manche Hoffnungen auf die Schutzwirkung von hochdosierten... lesen >

Asthma-Medikamente müssen nicht abgesetzt werden

Unerwartet war der gefundene Zusammenhang zwischen niedrigen Rezeptorspiegeln und dem Inhalieren von Kortisonsprays. „Unsere Ergebnisse beweisen zwar nicht, dass inhalative Kortikosteroide vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützen, aber möglicherweise vor schweren Verläufen der Erkrankung“, so Michael Peters von der University of California in San Francisco, Autor der zweiten Studie.

Auch epidemiologische Studien in China und in Europa deuteten darauf hin, dass Asthmatiker wegen COVID-19 relativ selten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ob sich daraus auch neue Therapieoptionen ergeben könnten, wird nun diskutiert. Zumindest gibt es jedoch offenbar keinen Grund dafür, aus Angst vor einer Corona-Infektion Asthma-Medikamente abzusetzen.

Foto: Adobe.stock / Pixel-Shot