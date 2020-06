Schmerzen im unteren Rücken: Woher sie kommen und was man dagegen tun kann

Millionen Menschen leiden immer wieder unter Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Doch nur selten steckt eine ernste körperliche Erkrankung dahinter. In der Regel hilft Bewegung am besten, um die Schmerzen im unteren Rücken loszuwerden.

Verspannungen, Bewegungsmangel und eine schwach ausgebildete Muskulatur: Das sind die häufigsten Ursachen für Schmerzen im unteren Rücken. Das Leiden ist weit verbreitet. Wie die Die Global Burden of Disease-Studie aus dem Jahr 2017 zeigen konnte, sind Rückenschmerzen in fast allen Industrieländern die Hauptursache für Krankschreibungen.

Die Betroffenen glauben oft, ein ernsthaftes organisches Problem zu haben. Doch das stimmt nur selten. Am häufigsten entstehen Rückenschmerzen durch Verspannungen und Abnutzungserscheinungen. Bewegung hilft dann am besten. Halten die Schmerzen allerdings länger an, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Rückenschmerzen bilden sich meist von alleine zurück

Schmerzen im unteren Rücken sind sehr häufig. Drei Viertel der Deutschen geben an, mindestens einmal in ihrem Leben diese Beschwerden gehabt zu haben. Vor allem im Alter zwischen 35 und 55 Jahren ist das Leiden weit verbreitet.

In den allermeisten Fällen gehen die Rückenschmerzen innerhalb einiger Wochen von alleine zurück. Eine umfangreiche Diagnostik ist der oft unnötig. Selbst bei starken Schmerzen, z. B. in Folge eines Ischiassyndroms, tritt beim überwiegenden Teil der Fälle innerhalb weniger Wochen eine Spontanheilung ein.

Häufige Ursachen

Zu den häufigsten Ursachen für Schmerzen im unteren Rücken gehören:

Verspannungen

Hexenschuss – ein akuter Kreuzschmerz, meist in Folge einer Verdrehung, Überbelastung, eines Sturzes und/oder altersbedingter Abnutzungserscheinungen

Bandscheibenvorfall – ein Durchbruch des Gallertkerns in der Bandscheibe durch ihren Faserring, so dass der Kern nun auf Nervendrücken und Schmerzen auslösen kann

Kompressionsbruch – eine Fraktur der Wirbelsäule im Zusammenhang mit Osteoporose

Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans) – chronisch-entzündliche Erkrankung, die überwiegend das Wirbelsäulenskelett betrifft; typisch sind zunehmende Schmerzen sowie Steifheit im Bereich der Lendenwirbelsäule

Scheuermann-Krankheit – Verknöcherungsstörung im Jugendalter; dabei führt ein ungleichmäßiges Wachstum zu Verformungen der Wirbelkörper

Skoliose (Krümmung der Wirbelsäule) – eine seitliche Krümmung der Wirbelsäule in der Frontalebene; geht normalerweise nicht mit häufigen Rückenschmerzen einher

Spondylose (Wirbelsäulen-Degeneration) – abnutzungsbedingte Veränderungen der Wirbelsäule, insbesondere der Zwischenwirbelscheiben (Bandscheiben); die meisten Personen über 40 Jahren weisen eine Spondylose auf, aber nur wenige haben Symptome

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin . Verspannungen Rückenschmerzen durch langes Sitzen: Kurze Selbstmassage hilft 09.12.2019 | Rückenschmerzen sind ein Volksleiden. Ausgelöst werden sie unter anderem durch langes Sitzen, beispielsweise vor dem Computer. Eine Studie konnte nun zeigen, dass... | Rückenschmerzen sind ein Volksleiden. Ausgelöst werden sie unter anderem durch langes Sitzen, beispielsweise vor dem Computer. Eine Studie konnte nun zeigen, dass... lesen >

Seltenere Ursachen

Seltenere Ursachen für Kreuzschmerzen sind:

Spondylolyse und Spondylolisthesis – hier besteht ein Defekt im Wirbelkörper; erste Symptome treten im Jugendalter auf; es kommt zu Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, die sich im häufig im Laufe des Tages verschlimmern

Spinalstenose (enger Rückenmarkskanal) – meist in Folge von Abnutzungserscheinungen werden das Rückenmark oder die Nervenwurzeln eingeengt

Weitere seltenere Ursachen können beispielsweise Tumormetastasen oder Zysten sein.

Was jeder selbst tun kann

Da sich Rückenschmerzen im überwiegenden Teil der Fälle von selbst zurückbilden, kann in der Regel zunächst abgewartet werden. Um die Schmerzen zu lindern, können schmerzstillende Medikamente wie Ibuprofen hilfreich sein. Ratsam ist es, nicht im Bett zu bleiben, sondern sich zu bewegen – selbst, wenn es wehtut.

Ist der akute Rückenschmerz vorbei, sollte ein gezieltes Training erfolgen. Dabei sind sowohl Übungen zum Aufbau der Rückenmuskulatur als auch ein Flexibilitätstraining sinnvoll.

Foto: Adobe stock / Yeti Studio