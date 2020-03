Zehn Tipps für gesundes Arbeiten im Homeoffice

24.04.2017 | In vielen Branchen kommt der Arbeitsschutz zu kurz – insbesondere in Schwellenländern kommt es dadurch häufig zu Todesfällen aufgrund von Unfällen oder in Folge von Berufskrankheiten. Darauf macht der Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, der jedes Jahr am 28. April stattfindet, aufmerksam.