Wo finde ich Hilfe bei psychischen Problemen?

Depressionen, Ängste, Burnout: Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen fehlt oft die Kraft, sich Hilfe zu holen. Aber der Ausbruch aus dem Teufelskreis ist möglich. Es gibt zahlreiche Anlaufstellen für eine Therapiesuche – und für akute Krisen.

Jeder Fünfte in Deutschland leidet an einer psychischen Erkrankungen. Viele der Betroffenen nehmen ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe gar nicht oder erst spät in Anspruch. „Nur rund 30 Prozent der Betroffenen suchen sich Hilfe in Form einer Psychotherapie“, heißt es bei der Patientenhilfsorganisation „pro psychotherapie e.V." in München. „Viele Menschen leiden unnötig lang. Bei einem schmerzenden Fuß gehen Patienten zum Arzt, bei seelischen Wunden wird leider oft zu lange gezögert oder gar keine psychische Unterstützung gesucht.“ Doch das müsste nicht sein. Auch wenn Wartezeiten auf Therapieplätze oft länger sind: Das Hilfsangebot ist bunt.

Was Psychotherapie leisten kann

Psychotherapie bedeutet die Behandlung der Psyche oder Seele mit wissenschaftlichen psychologischen Methoden. Störungen des Denkens, Handelns und Erlebens sollen dabei gelindert oder auch geheilt werden. Die angewandten Methoden oder Verfahren beruhen auf verschiedenen Psychotherapieschulen wie Verhaltenstherapie, Systemischer Therapie oder Psychoanalyse. Unterstützung wird entweder in Einzelgesprächen oder in Gruppenangeboten. Auch Selbsthilfegruppen bieten einen sicheren Ort, über seine Erfahrungen zu sprechen und Strategien zur Bewältigung von schwierigen Situationen zu erhalten.

Viele psychisch Kranke wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen

Die Möglichkeiten und Angebote der Psychotherapie sind in Deutschland zwar vielfältig, aber für Laien und Hilfesuchende oft nur schwer zu überblicken und zu durchschauen. Viele Menschen benötigen professionelle Hilfe, wissen aber zunächst gar nicht, wohin sie sich wenden sollen.

Hier finden Sie wichtige Kontakte für psychische Soforthilfe in Krisensituationen und für die Suche nach einem wohnortnahen Psychotherapeuten:

Hier findet man kostenlos Soforthilfe in psychischen Krisen:

bei Akutzentren in großen Städten in jedem Bundesland

bei der Telefonseelsorge 116 123 und im Internet unter online.telefonseelsorge.de

für Jugendliche und junge Erwachsene auf krisenchat.de oder telefonisch 0800 - 111 0 333

bei der Hotline der Krankenkasse 116 117

bei Suizidgefahr: Notarzt 112 oder Hausarzt anrufen sowie die Telefonseelsorge 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222

Deutschlandweite Therapeutensuche via Website

Postleitzahl eingeben, Therapieform, Einzel- oder Gruppentherapie: Auf der Website von „pro psychotherapie e.V.“ kann man gezielt nach geeigneten Therapeuten in der Nähe suchen. Der Verein setzt sich für eine Enttabuisierung, Entstigmatisierung und letztlich einen ganz natürlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen ein, klärt auf und informiert – und hilft Menschen mit psychischen Problemen bei der Therapeutensuche.

Das Psychotherapie-Portal „therapie.de“ stellt hier eine leicht zugängliche Informationsquelle für Laien und Experten dar. Die deutschlandweite Therapeutensuche erleichtert und verkürzt Hilfesuchenden auf „therapie.de“ den Weg zum Therapieplatz.