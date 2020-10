Was ist ungesünder: Viel Fett oder viel Zucker? Das wollten britische Forscher wissen, die beide Diäten bei gesunden, übergewichtigen Männern testeten.

Nahrungsmittel, die reich an Zucker oder ungesättigten Fettsäuren sind

Was ist ungesünder: Viel Fett oder viel Zucker? Das wollten Forscher der Universität Oxford wissen, die beide Diäten bei gesunden, übergewichtigen Männern testeten. Darüber berichtet Prof. Helmut Schatz von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie.

Sechzehn übergewichtige Männer mit einem Body Mass Index von 25-30 kg/m², ohne metabolische Krankheiten, ohne den Fett- oder Glukosestoffwechsel beeinflussende Medikamente, Nichtraucher und ohne gesteigerten Alkoholkonsum, wurden randomisiert in zwei Diät-Gruppen für je vier Wochen eingeteilt. Zwischen beiden Diätformen lag eine siebenwöchige Washout-Phase.

Gesättigte Fettsäuren, freie Zucker

Die eine Diät wies einen reichen Gehalt an gesättigten Fettsäuren auf (SFA), die andere an freien Zuckern (SUGAR). Der Anteil an der Gesamtenergie betrug bei SUGAR: 20 Prozent Fett, 65 Prozent Kohlenhydrate, 15 Prozent Protein, wobei 20 Prozent der Gesamtenergie freie Zucker waren.

SFA enthielt 45 Prozent Fett, 40 Prozent Kohlenhydrate und 15 Prozent Protein, wobei 20 Prozent der Gesamtenergie aus gesättigten Fettsäuren bestanden.

Süßigkeiten, Limonade, Pizza, Hamburger

Die Probanden wurden geschult, entsprechend zu essen. Bei SUGAR eine fettarme Diät mit hohem glykämischen Index. Sie erhielten zusätzlich Süßigkeiten sowie mit Zucker gesüßte Getränke (insgesamt täglich etwa 100 g freie Zucker).

Bei SFA gab es Fleisch und Fleischprodukte, Vollfett-Milchprodukte, Pizza, Hamburger. Zusätzlich erhielten die Teilnehmer Käse-Butter-Kekse und Milchschokolade. Alle wurden angewiesen, ihr Gewicht zu halten.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin . Psychologie Warum vielen der Fleischverzicht so schwer fällt 21.07.2020 | Ekelerregende Zustände in der Massentierhaltung, Tönnies-Skandal: Immer mehr Menschen hinterfragen ihren Fleischkonsum. Doch billiges Fleisch wird weiter gegessen.... | Ekelerregende Zustände in der Massentierhaltung, Tönnies-Skandal: Immer mehr Menschen hinterfragen ihren Fleischkonsum. Doch billiges Fleisch wird weiter gegessen.... lesen >

Was ist ungesünder: Viel Fett oder viel Zucker?

Es zeigte sich, dass ein hoher Gehalt an gesättigten Fettsäuren ungünstige Stoffwechseleffekte im Vergleich zu einer zuckerreichen Diät hat. Der Fettanteil der Leber (intrahepatisches Fett) hat zugenommen, die Blutzucker- und Insulinspiegel nach der Mahlzeit lagen höher als unter Diät mit angereicherten freien Zuckern (SUGAR). Die Antwort auf die Frage "Was ist ungesünder: Viel Fett oder viel Zucker?" lautet dieser Studie zufolge "viel Fett". Sie wurde in der Fachzeitschrift Diabetes Care veröffentlicht.

Foto: Adobe Stock/beats_