Vitamin D + Omega-3-Fettsäuren + Sport: Studie zeigt positive Effekte

Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren werden eine krebsschützende Wirkung nachgesagt. Eine Studie hat die Kombination zusammen mit einem einfachen Trainingsprogramm an mehr als 2.000 älteren Probanden untersucht. Tatsächlich traten weniger Krebserkrankungen auf.

Im Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Krebs entsteht, wenn der Körper Veränderungen an Genabschnitten nicht mehr reparieren kann. Praktische jede gesunde Zellen kann so zu einer bösartigen Tumorzelle entarten. Mit einem gesunden Lebensstil lassen sich schätzungsweise mehr als ein Drittel aller Krebserkrankungen verhindern. Dazu zählen vor allem Nichtrauchen, eine gesunde Ernährung und Sonnenschutz.

Dem Krebs vorbeugen

Aus bisherigen Studien ist bekannt, dass Vitamin D das Wachstum von Krebszellen hemmt. Ähnlich können Omega-3-Fettsäuren die Umwandlung normaler Zellen in Krebszellen bremsen. Körperliche Betätigung wiederum verbessert die Immunfunktion und verringert Entzündungen, was ebenfalls zur Krebsprävention beitragen kann.

61 Prozent weniger Krebsfälle nach drei Jahren

In der internationalen DO-HEALTH-Studie wurden die drei Maßnahmen nun kombiniert. 2.157 gesunde Erwachsene ab einem Alter von 70 Jahren aus fünf europäischen Ländern nahmen an der Studie teil. Nach drei Jahren Beobachtung zeigte sich, dass jeder der Ansätze für sich bereits einen kleinen individuellen Effekt hatte. Aber erst die Kombination aller drei Maßnahmen zeigte eine statistisch signifikante Wirkung: Das Forscherteam stellte eine Verringerung des Krebsrisikos um insgesamt 61 Prozent fest. Die Ergebnisse sind am 25. April im Fachmagazin „Frontiers in Aging“ erschienen.

„Obgleich unsere Ergebnisse in einer längerfristigen und noch größeren Studie repliziert werden sollten, qualifizieren die drei Maßnahmen anhand ihrer hohen Sicherheit und den geringen Kosten bereits heute, um die hohe Last von Krebserkrankungen bei älteren Erwachsenen zu reduzieren“, sagt Studienleiterin Heike Bischoff-Ferrari von der Universität Zürich.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin Nahrungsergänzungsmittel 23.11.2021 Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren beugen Autoimmunerkrankungen vor Ältere Erwachsenen, die fünf Jahre lang Vitamin D3 und/oder Omega-3-Fettsäuren zu sich nahmen, reduzierten ihr Risiko für Autoimmunerkrankungen um 25 bis 30 Prozent.... lesen

Studiendesgin

In der DO-HEALTH-Studie wurden die 2157 Studienteilnehmenden nach dem Zufallsprinzip in acht verschiedene Gruppen eingeteilt. Ziel war es, sowohl den einzelnen Nutzen von Vitamin D3, Omega-3-Fettsäuren und einem moderaten Kraft-Trainingsprogramm für zu Hause zu testen als auch den kumulativen Effekt der Maßnahmen. Gruppe eins erhielt 2000 IE Vitamin D3 pro Tag (das entspricht mehr als 200 Prozent der Menge, die derzeit für ältere Erwachsene empfohlen wird, nämlich 800 IE pro Tag), 1 g Omega-3-Fettsäuren pro Tag und dreimal pro Woche ein einfaches Kraft-Trainingsprogramm für zu Hause; Gruppe zwei erhielt Vitamin D3 und Omega-3-Fettsäuren; Gruppe drei Vitamin D3 und das Trainingsprogramm; Gruppe vier Omega-3-Fettsäuren und das Trainingsprogramm; Gruppe fünf nur Vitamin D3; Gruppe sechs nur Omega-3-Fettsäuren; Gruppe sieben nur das Trainingsprogramm; und Gruppe acht erhielt ein Placebo.

Vitamin D allein machtnur einen geringen Unterschied

Im Ergebnis zeigte sich, dass die Kombination der Interventionen den entscheidenden Unterschied machte. Eine Reduktion der Krebsfälle um 61 Prozent nach drei Jahren, ist ein beachtliches Ergebnis. Ob diese Ergebnisse auch längerfristig aufrechtzuerhalten sind oder sich sogar noch verbessern lassen, wollen die Forscher durch eine Fortsetzung der Studie überprüfen.