Die tägliche Einnahme eines Multivitamin-Präparats erhielt bei Senioren die kognitive Gesundheit und könnte so möglicherweise Demenz vorbeugen. Das ergab eine Studie aus den USA. Auch ein Kakao-Extrakt wurde getestet.

Die tägliche Einnahme eines Multivitamin-Mineralstoff-Präparats erhielt bei Senioren die kognitive Gesundheit und könnte so möglicherweise Demenz vorbeugen. Das ergab eine Studie der Wake Forest University School of Medicine in Zusammenarbeit mit dem Brigham and Women’s Hospital in Boston. Auch ein Kakao-Extrakt wurde getestet.



Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Alzheimer’s & Dementia veröffentlicht. "Es besteht ein dringender Bedarf an sicheren und erschwinglichen Interventionen, um die Kognition älterer Erwachsener vor dem Verfall zu schützen", sagte Laura D. Baker, Co-Autorin und Professorin für Gerontologie und geriatrische Medizin an der Wake Forest.

Multivitamin-Präparat stammte aus dem Supermarkt

Für die COSMOS-Mind-Studie wurden 2.262 Männer und Frauen im Durchschnittsalter von 73 Jahren rekrutiert. Sie litten an altersentsprechenden Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes 2 und Übergewicht. Die Forscher wollten wissen, welche Wirkung die tägliche Einnahme eines Kakaoextrakt-Ergänzungsmittels oder eines Multivitamin-Mineralstoff-Ergänzungsmittels im Vergleich zu Placebo hat.



Der Kakaoextrakt enthielt jeweils 500 mg Flavonole, das sind Pflanzenfarbstoffe, die antioxidativ wirken. Frühere Forschungen deuteten darauf hin, dass sie die Kognition positiv beeinflussen können. Das Multivitamin-Mineralstoff-Präparat stammte aus einer großen Supermarkt-Kette.

Täglich ein Multivitamin-Präparat könnte Demenz vorbeugen

Die Teilnehmer absolvierten telefonische Tests zu Studienbeginn und dann jährlich, um das Gedächtnis und andere kognitive Fähigkeiten zu bewerten. Sie wurden insgesamt drei Jahre lang beobachtet.



"Unsere Studie zeigte, dass, Kakaoextrakt die Kognition nicht beeinflusste, aber die tägliche Multivitamin-Mineral-Ergänzung zu einer statistisch signifikanten kognitiven Verbesserung führte", sagte Baker. Die Forscher schätzten, dass drei Jahre Multivitamin-Supplementierung grob zu einer Verlangsamung des kognitiven Verfalls um etwa 1,8 Jahre führte. Täglich ein Multivitamin-Präparat einzunehmen könnte also vor Demenz schützen.

Besonders Teilnehmer mit Herz-Kreislauf-Krankheiten profitierten

Die Vorteile waren bei Teilnehmern mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgeprägter. Eine wichtige Erkenntnis, denn diese Personen sind bereits einem erhöhten Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und deren Verschlechterung ausgesetzt.



"Es ist noch zu früh, um eine tägliche Multivitamin-Ergänzung zu empfehlen", sagte Baker. "Obwohl diese vorläufigen Ergebnisse vielversprechend sind, ist zusätzliche Forschung in einer größeren und vielfältigeren Gruppe von Menschen erforderlich. Außerdem müssen wir noch besser verstehen, warum das Multivitamin die Kognition bei älteren Erwachsenen fördern könnte."