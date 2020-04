. Corona-Pandemie Podcast: Lungenentzündungen bei Covid-19 Patienten

Prof. Dr. Norbert Suttorp Über die Gefährlichkeit von Lungenentzündungen bei Covid-19, die Entwicklung innovativer Therapieansätze und Impfstoffe sowie die denkbare Behandlung mit Antikörperkonzentraten hat Gesundheitsstadt Berlin mit Prof. Dr. Norbert Suttorp gesprochen. Er ist Direktor der Medizinischen Klinik mit dem Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie an der Charité in Berlin.

Foto: Medizinische Klinik m.S. Infektiologie und Pneumologie/Charité

