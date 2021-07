Nach vollständiger Covid-Impfung schwere Krankheitsverläufe selten

Trotz vollständiger Impfung kann man sich mit dem Coronavirus infizieren. Das zeigen auch Daten aus Deutschland. In Ausnahmefällen kommt es zu einem schweren Krankheitsverlauf.

Dass sich vollständig Geimpfte mit dem Coronavirus infizieren können, das zeigen Daten aus Israel, aber auch aus Deutschland. Das Gesundheitsamt Köln meldet, dass sich bisher 648 zweifach geimpfte Personen in Köln mit dem Coronavirus angesteckt haben. Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete am Samstag darüber. Demnach sind acht vollständig geimpfte Personen an einer Covid-Infektion gestorben. Das entspricht 1,2 Prozent. Über Alter und Vorerkrankungen der Verstorbenen wurde nichts bekannt, nur dass bei einem Teil von ihnen die Impfung bereits mehr als drei Monate zurückgelegen habe.

Schwere Verläufe sind Einzelfälle

Eine Impfung biete selbstverständlich keinen hundertprozentigen Schutz, „auch nicht vor schweren Verläufen", sagte Professor Gernot Marx, Vorsitzender der Vereinigung deutscher Intensivmediziner (Divi), der Zeitung. „Relativ gesehen sind die schweren Verläufe nach Impfung allerdings Einzelfälle, auch in ganz Deutschland", so Marx.

Dennoch stellt sich die Frage, wieso es trotz Impfung überhaupt zu schweren Verläufen und Todesfällen kommen kann. Die Zahl der Personen, die sich trotz doppelter Impfung infiziert haben, sei "so groß, dass man sie intensiv untersuchen sollte, um mehr über die Gründe für ein individuelles Impfversagen zu lernen", sagte Prof. Oliver Cornely, Infektiologe an der Kölner Uniklinik, dem Kölner Stadtanzeiger. „Insgesamt sehen wir bei über 75-Jährigen am ehesten eine abnehmende Immunität nach Impfungen", so Cornely weiter.

Hohe Impfquoten schützen besser vor Infektion

Nach Ansicht des Mediziners spricht gerade das dafür, dass ich möglichst viele Menschen impfen lassen sollten. Durch Impfungen "können wir solche Fälle hoffentlich auf Sicht fast gänzlich vermeiden, denn dass sich die Verstorbenen bei anderen doppelt Geimpften angesteckt haben, halte ich für nahezu ausgeschlossen.“ So verhalte sich das Virus nicht.

In Israel ist fast jeder dritte Infizierte vollständig geimpft. Die Ansteckungen werden der Delta-Variante zugeschrieben, die seit ein paar Wochen in Israel das Infektionsgeschehen dominiert.

Foto: © Adobe Stock/RRF