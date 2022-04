Mit bunter Kompressionsmode und Selbstbewusstsein gegen das Lipödem

Die Diagnose Lipödem erfordert eine lebenslange Therapie. Mit ihrem Lipödem-Mode-Blog zeigt Caroline Sprott, dass Kompressionsstrümpfe & Co. nicht langweilig sein müssen. Im Mai tritt die Bloggerin auf der Branchenmesse OTWorld auf.

Als Caroline Sprott 2011 die Diagnose Lipödem gestellt bekam, gehörten Heulkrämpfe zur Tagesordnung. Es sei bedrückend gewesen "so machtlos zu sein, Schmerzen zu haben und zu wissen, dass das ein Leben lang nicht mehr aufhört“, sagt sie. Sie suchte psychologische Hilfe und den Kontakt zu Selbsthilfegruppen - und machte schließlich aus der Not eine Tugend.

Kompressionsmode mal anders

2015 gründete die gelernte Mediendesignerin den Blog "Lipödem Mode" mit Erfahrungsberichten, einem Lipödem-Pocast und einem Web-Shop. Dass inzwischen Kompressionsstrümpfe nicht mehr farblos sein müssen und die Erkrankung Lipödem kein Tabu mehr ist - das verdanken die Betroffenen auch der Arbeit von Caroline Sprott. Sehr selbstbewusst und offen geht die 33-Jährige mit ihrer Erkrankung um.

Caroline Sprott begann, ihre mit schicken Accessoires "aufgemotzte" Kompression auf Instagram zu präsentieren - zunächst noch ohne ihr Gesicht zu zeigen: „Dazu musste ich mich erst durchringen." Inzwischen hat sie mit einer Partnerin das Label "Luna Largo" neu gegründet sowie 2021 den Shop "Power Sprotte" online und mit Ladengeschäft in Augsburg eröffnet. 2022 startet "Luna Largo" - zusätzlich zur Mode - mit Online-Coachings für Lipödem-Patientinnen durch. Dazu ist sie Markenbotschafterin für medizinische Kompression des Herstellers medi.

Sprott möchte andere Betroffene ermutigen

Die Erkrankung sei zwar nicht mehr so schambehaftet, meint Sprott. „Aber wir kämpfen weiter für eine bedarfsgerechte Versorgung.“ So erstatten die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nach wie vor lediglich zwei Versorgungen pro Jahr - bei einem Produkt, das man täglich tragen muss! „Zwei pro Halbjahr wären das Mindeste.“ Enorm wichtig sei zudem die Stärkung des Selbstmanagements. "Ich möchte die Betroffenen von dem Glauben befreien, nichts tun zu können“, so Sprott.

Im Mai wird Sprott Stargast der neuen Versorgungswelt "Lympherkrankungen" auf der OTWorld sein. Der Branchentreff der Hilfsmittelversorgung findet vom 10. bis 13. Mai 2022 in Leipzig statt und präsentiert umfassend die komplexe Versorgung bei weitverbreiteten Krankheitsbildern wie Lymphödem und Lipödem. „Die OTWorld kann dazu beitragen, ein anderes Bild von uns zu zeigen - als mündige Menschen, die mit den richtigen Hilfsmitteln ihre Therapie im Griff haben."

Lipödem betrifft fast ausschließlich Frauen

Ein Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die nahezu ausschließlich bei Frauen auftritt. Die genauen Ursachen sind unklar, ein Zusammenhang mit hormonellen Umstellungen in der Pubertät, während der Schwangerschaft oder der Menopause wird vermutet, da dann meist erste Symptome auftreten. Merkmale sind symmetrische Fettanlagerungen bei den Beinen, seltener sind ebenfalls die Arme betroffen. Neben den optischen Auswirkungen schränken Schmerzen, Berührungsempfindlichkeit sowie Spannung der Haut die Lebensqualität und Mobilität ein, auch ein früher Gelenkverschleiß kann eintreten. Laut Deutscher Gesellschaft für Phlebologie e.V. (DGP) sind in Deutschland geschätzt zwischen 500.000 und einer Million Frauen von einem Lipödem betroffen.