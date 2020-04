Experten warnen: ACE-Hemmer trotz Corona-Krise nicht absetzen

Blutdrucksenkende ACE Hemmer stehen unter Verdacht, eine Infektion mit dem Coronavirus zu verschlimmern. Doch die Medikamente sollten auf keinen Fall abgesetzt werden, warnen Experten. Dafür gibt es zwei Gründe.

Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Bluthochdruck. Und rund 90 Prozent davon nehmen blutdrucksenkende Medikamente ein, häufig einen sogenannten ACE-Hemmer. Ausgerechnet diese Blockbuster stehen unter Verdacht, eine Infektion mit dem Coronavirus zu verschlimmern. Hintergrund ist, dass Personen die diese Medikamente einnehmen in der Regel mehr ACE2-Rezeptoren besitzen, das ist jener Rezeptor, an den auch das SARS-Coronavirus andockt. Das gilt wohl auch für Sartane, die ebenfalls den Angiotensin-Rezeptor blockieren. Sartane werden unter anderem bei Herzinsuffizienz verschrieben.

ACE-Hemmer und Sartane weiter nehmen

Dennoch sollten Patienten die Medikamente nicht absetzen, warnen Experten. Gerade für diese Patientengruppe sei die konsequente Einnahme ihrer Herzmedikamente wichtig, um ihr Herz im Falle einer Infektion mit COVID-19 nicht zusätzlich zu gefährden“, betont der Kardiologe und Pharmakologe Prof. Thomas Meinertz vom Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung.

Heißt: Gerade in Pandemiezeiten kommt es darauf an, das Herz-Kreislaufsystem nicht zu schwächen, was beim Absetzen der Medikamente der Fall wäre. Zudem besteht die Gefahr, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Dieses Risiko würde durch das Absetzen drastisch erhöht. „Die lebensbedrohlichen Risiken durch Herzinfarkte und Schlaganfälle im Falle eines plötzlichen Absetzens dieser Herzmedikamente überwiegen deutlich gegenüber den nur auf Basis von Hypothesen vermuteten Vorteilen einer Vermeidung von ACE2 und seiner Wirkung bei einer SARS-CoV-2-Infektion“, betont Meinertz.

Absetzen könnte bei Virusinfektion zu Komplikationen führen

Darüber hinaus gibt es erste Hinweise, dass sich eine COVID-19-Infektion sogar verschlimmert könte, wenn ACE-Hemmer plötzlich abgesetzt werden. Vermutlich deshalb, weil die übermäßig vielen Rezeptoren dann nicht mehr blockiert werden und das Virus so leichteres Spiel hat. Diese Hypothese muss zwar noch bestätigt werden, ist aber ernst zu nehmen.

Fazit: Das Coronavirus ist kein Grund ACE-Hemmer abzusetzen. Im Gegenteil: Es ist ein Grund, die Blutdrucksenker und Herzmittel weiter einzunehmen, jedenfalls nach dem augenblicklichen Kenntnisstand.

Foto: © Adobe Stock/photophonie