Christian Drosten mit Berliner Wissenschaftspreis ausgezeichnet

Christian Drosten wurde am Donnerstag mit dem Berliner Wissenschaftspreis 2020 ausgezeichnet. Es ist wichtigste Wissenschaftsauszeichnung des Landes Berlin. Der Nachwuchspreis ging ebenfalls an einen Wissenschaftler der Charité.

Prof. Christian Drosten von der Charité wurde durch die Pandemie einem breiten Publikum bekannt. Nun hat der Virologe den Berliner Wissenschaftspreis 2020 erhalten. Die wichtigste Wissenschaftsauszeichnung des Landes Berlin wurde ihm am Donnerstagabend bei einer feierlichen Zeremonie vor dem Roten Rathaus durch den Regierenden Bürgermeister, Michael Müller, verliehen.

Wissenschaft sichtbar gemacht

Ausgezeichnet wurde Drosten für „seine herausragende Forschungsarbeit zu epidemischen Lungeninfektionen sowie seinen großen Beitrag zur Pandemie-Prävention und internationalen Gesundheitssicherheit. Zudem habe Drosten durch seine Arbeit viel zur Sichtbarkeit des Innovationsstandorts Berlin beigetragen und sich auf herausragende Weise um die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Gesellschaft verdient gemacht, lautet die Begründung der Preisjury. Das Preisgeld von 40.000 Euro bekommt die Charité respektive das Institut für Virologie, das Drosten seit 2017 leitet.

Kinderonkologe erhält Nachwuchspreis

Die Charité kann sich gleich doppelt freuen: Den Nachwuchspreis 2020 erhält der Kinderonkologe PD Anton G. Henssen, der an der Charité und am Berliner Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin forscht und arbeitet. Henssen wurde für „seine zukunftsweisende Forschung ausgezeichnet, die maßgeblich dazu beiträgt, neue Mechanismen in der Entwicklung von Tumoren im Kindesalter zu verstehen und damit neue Ansätze in der Diagnose und Therapie ermöglichen könnte." Seine Arbeit bette sich optimal in das wissenschaftliche Umfeld der Hauptstadtregion ein und sei ein hervorragendes Beispiel für die Wirkung anwendungsorientierter Forschung, begründete die Jury ihre Entscheidung. Das Preisgeld von 10.000 Euro geht an den Preisträger selbst.

Der Berliner Wissenschaftspreis wird seit 2008 jährlich durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin vergeben.

Foto: © Charité / Wiebke Peitz