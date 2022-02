Bundesregierung ohne Exit-Strategie

Einzelne Bundesländer planen bereits das Ende der Pandemie. Der Bundesgesundheitsminister will sich nicht festlegen und gibt den Ball an die Wissenschaft. Dabei ist eine Exit-Strategie von oben jetzt fällig.

So chaotisch wie der Beginn der Pandemie gestaltet sich auch ihr Ende. Die Bundesregierung hat keinen Plan, wie der Übergang von der pandemischen in eine endemische Lage gestaltet wird.

Während einige Bundesländer bereits das Ende der Restriktionen vorbereiten, setzen andere weiter auf das volle Maßnahmen-Programm. Schleswig-Holstein will bis Ende März etwa Kontakt- und 2-Regeln abschaffen und mehr auf Eigenverantwortung setzen. Ähnliches hört man auch aus Bremen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Auf der anderen Seite gibt es die Hardliner. Baden-Württembergs Landeschef Winfried Kretschmann will vor Ostern nicht einmal über Lockerungen nachdenken, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will noch ein paar Wochen warten.

Wann die Pandemie zu Ende ist, bestimmen die Landeschefs

Der Flickenteppich geht also weiter, und das liegt nicht nur am Föderalismus. Deutschland verfügt über ein Bundesgesundheitsministerium, ein Robert Koch-Institut und einen Corona-Expertenrat. Man dürfte erwarten, dass sich diese drei Arme der Bundesregierung gemeinsam Maßnahmen für den schrittweisen Übergang zur Endemie überlegen. Und eine klare Ansage machen. Doch eine Exit-Strategie von oben fehlt bislang.

Bundesregierung will keine Vorgaben machen

Und so schnell wird es offenbar auch keine geben, wie aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht (Die Linke) hervorgeht. Der Übergang vom pandemischen in endemisches Geschehen“ richte sich „nicht nach entsprechenden Kriterien oder Vorgaben der Bundesregierung“, sondern werde „vonseiten der Wissenschaft definiert“, zitiert „WELT“ aus dem Antwortschreiben des Ministeriums. Klar an dieser Aussage ist nur, dass sich das Gesundheitsministerium nicht festlegen will.

Strategiewechsel dringend notwendig

Andere Länder machen vor, dass Ausstiegspläne kein Hexenwerk sind. Und Vorschläge wie so ein Übergang gestaltet werden kann, liegen auf dem Tisch. So hat die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene am 24. Januar eine Stellungnahme veröffentlicht, wonach ein Strategiewechsel dringend notwendig ist. Die Verfasser argumentieren, dass die Infektionseindämmung (Containment) „ihre Effektivität in einer Phase der Hochinzidenz in einer zum Großteil durch Impfung oder Genesung immunisierten Bevölkerung verloren“ habe. Statt den Holzhammer fordern sie feinere Instrumente, um weitere Kollateralschäden zu vermeiden.

Hier die zehn zentralen Forderungen der DGKH: