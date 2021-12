Berlin verkürzt Booster Abstand auf drei Monate

In Berlin ist die Booster-Impfung jetzt schon drei Monate nach der Grundimmunisierung möglich. Das hat die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag beschlossen. Die STIKO empfiehlt einen zeitlichen Abstand von sechs Monaten.

In Berlin kann die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus künftig bereits drei Monate nach der Grundimmunisierung erfolgen. Bislang beträgt der zeitliche Abstand mindestens fünf Monate. Die Entscheidung wurde offenbar vor dem Hintergrund der Omikron-Variante getroffen.

„Wir befinden uns in sehr kritischen Phase vor einer Omikron-Welle, in der jede Boosterimpfung zählt“, sagt Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. Es ergebe keinen Sinn, boosterwillige Menschen zurückzuschicken, „obwohl früheres Boostern empfohlen ist“, so die Senatorin in einer Medienmitteilung am Montag.

Berlin weicht von STIKO-Empfehlung ab

Wer das frühere Boostern empfiehlt, sagte sie nicht dazu. Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut tut es jedenfalls nicht. Die STIKO empfiehlt, dass eine Auffrischimpfung in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen soll. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann laut STIKO im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden, maximal auf vier Monate.

Die STIKO begründet ihre Impfempfehlung damit, dass immungesunde Personen auch mindestens sechs Monate nach dem Abschluss der Grundimmunisierung noch gut vor schweren COVID-19-Erkrankungen geschützt seien. Da der Impfschutz bei älteren Menschen schneller nachlässt, empfiehlt die STIKO, diese Gruppen prioritär zu impfen.

Sonderfall Johnson & Johnson

Bei einer Grundimmunisierung mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson folgt Berlin der STIKO-Empfehlung, wonach mindestens 28 Tage zwischen Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfung liegen sollen. Die STIKO empfiehlt den Booster hier ausdrücklich, da aktuelle Daten darauf hindeuten, dass für den Janssen-Impfstoff - im Unterschied zu den anderen zugelassenen Impfstoffen - eine vergleichsweise geringe Impfstoffwirksamkeit gegenüber der Delta-Variante besteht. Personen unter 30 Jahren sollten ausschließlich mit dem Vakzin von Biontech geboostert werden, bei Personen über 30 Jahre ist eine Impfung mit Biontech oder Moderna möglich.

Impftermine können in Berlin online oder über die Impfhotline unter 030 90282200 gebucht werden.