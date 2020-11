. Corona-Pandemie Ärzte warnen: Schmerzmedizinische Einrichtungen nicht wieder schließen

Mediziner warnen davor, stationäre schmerzmedizinische Einrichtungen wegen der Coronakrise erneut zu schließen. Auch während des Lockdowns müssten Schmerzpatienten weiter versorgt werden, so der Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland (BVSD).

Mediziner fordern, auch während der Coronakrise die Versorgung anderer Erkrankungen auftrechtzuerhalten

Beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hatte Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn die Krankenhäuser aufge­for­dert, planbare Eingriffe zu verschieben, um mehr Kapazitäten für die Behandlung von COVID-19- Intensivpatienten zu haben. In der Folge waren drei Viertel der stationären schmerzmedizinischen Einrichtungen in Krankenhäusern geschlossen worden. Alle anderen Kliniken hatten ihre schmerz­medizinischen Kapazitäten deutlich reduziert. Das ergab eine Umfrage des BDSV von Mitte April. Hygienemaßnahmen schützen Patienten „Sollte aufgrund der aktuellen Infektionslage erneut erwogen werden Krankenhäuser aufzufordern, elektive Eingriffe zu verschieben, darf dies nicht wieder wie im Frühjahr zu Lasten von Patienten mit chronischen Schmerzen gehen“, erklärte der BVSD-Vorsitzende Professor Joachim Nadstawek. Er warnt ausdrücklich vor einer womöglich geplanten erneuten Schließung von teil- und vollstationären schmerzmedizinischen Einrichtungen während der aktuellen Corona-Pandemie. „Wir haben inzwischen gelernt, besser mit dem Coronavirus umzugehen. Mit den vom BVSD und Hygieneexperten gemeinsam entwickelten Hygienemaßnahmen zur Infektionsprophylaxe können wir unsere Patienten mit chronischen Schmerzen im Rahmen der Pandemie weiterhin versorgen“, so Nadstawek. Schließung schmerzmedizinischer Einrichtungen nicht nötig Einer Mitteilung des BVSD zufolge hat der Verband in Abstimmung mit Hygieneexperten detaillierte und systematische Hygieneempfehlungen für die teil- und vollstationäre Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen im Rahmen der Corona-Pandemie veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen dabei demnach Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe für Gruppentherapien. Die Schließung schmerz­medizinischen Ein­rich­tungen in Krankenhäusern sei daher nicht wieder notwendig. Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin . Schmerzen Chronische Schmerzen können Suizid-Ursache sein 27.03.2019 | Viele Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen. Nicht selten sind diese für die Betroffenen so unerträglich, dass sie sich das Leben... | Viele Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen. Nicht selten sind diese für die Betroffenen so unerträglich, dass sie sich das Leben... lesen > Ambulante Angebote nicht ausreichend Schätzungsweise 3,4 Millionen Deutsche leben mit chronischen Schmerzen. Doch nur rund 350.000 Patienten können von einem ambulant tätigen Schmerztherapeuten versorgt werden. Eine stationäre Schmerztherapie kann notwendig sein, wenn die Schmerzen ambulant nicht in den Griff zu bekommen sind oder ihre Ursache nicht herausgefunden kann. Auch bei einer Abhängigkeit von Schmerzmedikamenten kann ein Aufenthalt in einer Schmerzklinik sinnvoll sein. Foto: Adobe Stock / upixa

Autor: anvo