Zwei Corona-Todesfälle in Nordrhein-Westfalen

In Deutschland sind erstmals zwei Menschen am Coronavirus verstorben. Beide Todesfälle traten in Nordrhein-Westfalen auf, wo es derzeit die meisten Infektionen gibt.

Deutschland blickt auf die ersten Corona-Todesfälle: Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 89-jährige Frau aus Essen und einen 78-jährigen Mann aus dem Landkreis Heinsberg – beide stammen also aus Nordrhein-Westfalen.

Die Frau soll seit Anfang März am Uniklinikum Essen behandelt worden und von Anfang an in einem kritischen Zustand gewesen sein, teilte die Stadt Essen mit. Am Montagmittag sei sie dann an einer Lungenentzündung – verursacht durch das Coronavirus - gestorben.

Das zweite Todesopfer soll an Diabetes und Herzproblemen gelitten haben. Der 78-jährige Mann hat sich laut Landrat Stephan Pusch am Freitag in ein Krankenhaus in Geilenkirchen begeben, weil er sich seit Tagen schlecht gefühlt habe. Er sei positiv auf das Coronavirus getestet und stationär aufgenommen worden. Am Montagmittag sei er dann an Herzversagen gestorben.

Mit Bestürzung habe er vom Tod der beiden Patienten erfahren, erklärte NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montag. „Die Todesfälle zeigen: Wir müssen die Situation sehr ernst nehmen.“

Drei Deutsche der Krankheit COVID-19 erlegen.

Am Sonntag war bereits ein 60-jähriger Deutscher in Ägypten am Coronavirus gestorben. Der Mann stammte aus Hamburg. Damit sind drei Deutsche der neuen Krankheit COVID-19 erlegen.

Derweil klettern die Infektionszahlen in Deutschland praktisch stündlich. Am Montagmorgen um 8 Uhr meldete das Robert Koch-Institut noch 1.112 Infektionen. Um 15 Uhr waren es bereits 17 mehr, nämlich 1.139 Infektionen.

Nordrhein-Westfalen ist das bisher am stärksten betroffene Bundesland. Am 25. Februar wurde hier die erste Coronavirusinfektion nachgewiesen (nach Bayern). Bis zum heutigen Montag, also noch keine zwei Wochen später, sind 515 Fälle bestätigt worden.

Weltweit sollen sich inzwischen mehr als 110.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben.