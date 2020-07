Zwangsstörungen durch tiefe Hirnstimulation behandeln

Zwangsstörungen erzeugen einen erheblichen Leidensdruck bei den Betroffenen. Forscher der Charité ist es nun gelungen, eine spezielle Behandlungsmethode, die tiefe Hirnstimulation, noch weiter zu verfeinern und damit wirksamer zu machen.

Wenn Medikamente nicht helfen, können sich Patienten mit schweren Zwangsstörungen einer tiefen Hirnstimulation unterziehen. Die Methode wird auch bei anderen Erkrankungen wie dem Parkinson-Syndrom angewandt. Nun ist es einer Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin gelungen, die tiefe Hirnstimulation als Therapie bei Zwangsstörungen weiter zu verfeinern. Das Team bestimmte die genaue Position der Stimulationselektroden im Gehirn von Patienten und konnte so einen präzisen Fasertrakt identifizieren, dessen Stimulation bessere klinische Ergebnisse erzielt.

Stimulation bestimmter Hirnbereiche kann Symptome verbessern

Dass die tiefe Hirnstimulation bei hartnäckigen Zwangsstörungen wirksam sein kann, haben schon frühere Studie gezeigt. Bei der Methode werden feine Elektroden in tief gelegene Hirnstrukturen implantiert und senden dort sehr schwache elektrische Signale aus. So soll die gestörte Hirnaktivität wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.

Die Stimulation verschiedener Bereiche, so etwa eines Fasertrakts der sogenannten internen Kapsel oder des subthalamischen Kerns, kann in einigen Fällen die klinischen Symptome verbessern. Um Erfolge zu erzielen, ist jedoch eine auf Millimeter genaue Platzierung der Elektroden wichtig. Das optimale Zielgebiet für die Hirnstimulation bei Zwangserkrankungen war bisher nicht genau bekannt.

Bestimmter Fasertrakt ist optimales Ziel

Nun konnte die Forschungsgruppe um Dr. Andreas Horn erstmals einen bestimmten Fasertrakt als optimales Zielgebiet ausweisen. Dafür untersuchte das Team 50 Patienten mit Zwangsstörungen an verschiedenen Zentren weltweit vor und nach Platzierung der Stimulationselektroden mit moderner Kernspin-Tomographie-Methodik. So konnten umliegende Fasertrakte sichtbar gemacht und geprüft werden, welche davon selektiv durch die Elektroden stimuliert wurden.



Zunächst untersuchten die Forscher zwei Patientengruppen, bei denen entweder die interne Kapsel oder der subthalamische Kern stimuliert wurde. Obwohl diese Hirnstrukturen ganz verschiedene Verbindungen zu anderen Bereichen aufweisen, erwies sich in beiden Gruppen ein bestimmter Fasertrakt zwischen Frontalhirnrinde und subthalamischem Kern als geeignetes Zielgebiet, um bei den Patienten zu klinischen Verbesserungen beizutragen.

Erfolg durch weitere Studien bestätigen

Allein durch die Lokalisation der Stimulationselektroden konnten die Forschenden das Behandlungsergebnis in den beiden untersuchten und weiteren unabhängigen Gruppen zuverlässig vorhersagen.

An der Charité selbst werden keine Patienten mit Zwangsstörungen durch das invasive Hirnstimulationsverfahren behandelt. Die forschenden Zentren stehen allerdings weltweit in Kontakt und erarbeiten Protokolle, um die Erprobung des neu definierten Zielgebiets in zukünftigen Studien zu ermöglichen.

Foto: © Adobe Stock/SciePro