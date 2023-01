Zusammenschluss von Charité und Herzzentrum zu einem der größten deutschen Herzzentren

In Berlin haben sich Charité und Herzzentrum zu einem der größten deutschen Herzzentren zusammengeschlossen. Es behandelt alle kardiovaskulären Erkrankungen bei Patienten jeden Alters.

Charité - Universitätsmedizin Berlin und Deutsches Herzzentrum Berlin - Stiftung des bürgerlichen Rechts haben sich am 1. Januar 2023 zu einem der größten deutschen Herzzentren zusammengeschlossen. Es behandelt alle kardiovaskulären Erkrankungen bei Patienten jeden Alters.



Das Deutsche Herzzentrum der Charité (DHZC) ist an den drei klinischen Campi der Charité, Virchow-Klinikum, Charité Mitte sowie Benjamin Franklin angesiedelt. Es umfasst acht Kliniken und Institute mit rund 2.500 Mitarbeiten und verfügt über rund 470 Betten.

Zusammenschluss von Charité und Herzzentrum

Ein Bereichsvorstand leitet das DHZC, das aus dem Zusammenschluss von Charité und Herzzentrum entstand. Mitglieder sind der Ärztliche Direktor Prof. Volkmar Falk (Vorsitz), der Stellvertretende Ärztliche Direktor Prof. Ulf Landmesser, der Kaufmännische Direktor Dr. Rolf Zettl und der Pflegedirektor Sebastian Dienst.



Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Bereichsvorstands. Ihm gehören der Vorstandsvorsitzende der Charité Dr. Heyo K. Kroemer (Vorsitz) und der Vorstandsvorsitzende der DHZB-Stiftung Prof. Hans Maier sowie je zwei weitere Vertreter beider Institutionen an.

Neubau für neues Herzzentrum auf dem Campus Virchow

Bis 2028 soll ein Neubau für das DHZC auf dem Campus Virchow-Klinikum entstehen. Er wird auf rund 30.000 Quadratmetern Nutzfläche über 20 Operationssäle, Herzkatheter-Labore und Hybrid-Operationssäle sowie rund 320 Betten verfügen. Darüber hinaus werden in dem Neubau auch die Notaufnahme und die Sterilgut-Versorgung für den gesamten Campus zu finden sein.



Die übrigen Kliniken werden auch nach der Fertigstellung des Neubaus als große kardiologische Kliniken des DHZC am Campus Benjamin Franklin und am Campus Charité Mitte weiter betrieben. Schwerpunkte der Forschung am DHZC liegen in der Prävention, der bildgestützten Therapie, der Präzisionsmedizin und dem Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz.

Stiftung konzentriert sich auf Aus- und Weiterbildung

Die Stiftung Deutsches Herzzentrum Berlin überträgt ihren bisherigen Krankenhausbetrieb auf die Charité, besteht als Stiftung aber fort und wird das DHZC über die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat weiter mitgestalten. Die Stiftung wird ihren Fokus auf die Aus- und Weiterbildung und die Förderung von Forschung und Entwicklung im Gebiet der Herzerkrankungen legen.



Alle kardiovaskuläre Bildungsangebote werden unter dem Dach der künftigen DHZB Akademie gebündelt. Zudem wird sich die Stiftung insbesondere in der Förderung und Begleitung von Spin-offs und Start-ups im Umfeld des DHZC engagieren.