Ein Team unter Prof. Christian Drosten von der Charité - Universitätsmedizin Berlin hat sieben kommerziell erhältliche Covid-19-Schnelltests untersucht. Wie zuverlässig sind diese Antigentests? Die Studie wurde auf dem Preprint-Server MedRxiv veröffentlicht.

Die Schnelltests suchen nach Virus-Proteinen, die sich zu Beginn der SARS-CoV-2-Infektion im Nasen-Rachen-Bereich finden. Der Abstrich wird dafür ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest auf einen präparierten Streifen aufgebracht, nach circa 30 Minuten zeigt sich das Ergebnis. Den Abstrich selber sollte dabei medizinisches Fachpersonal vornehmen.

Schnelltests von sieben Herstellern verglichen

Vorteil: Für den Schnelltest ist kein Labor nötig, er kann direkt vor Ort in Pflegeheimen, Praxen oder Krankenhäusern oder zum Beispiel vor Veranstaltungen durchgeführt werden. Dabei sagt die Sensitivität des Tests aus, wieviel Prozent der positiven Fälle entdeckt werden, die Spezifität sagt aus, wieviel Gesunde ein negatives - und nicht etwa ein falsch-positives - Ergebnis erhalten. Beide Werte liegen im besten Fall bei 100 Prozent.

Verglichen wurden Schnelltests von sieben Herstellern: Abbott Panbio Covid-19 Ag-Schnelltest, RapiGEN Biocredit Covid-19 Ag, Healgen Coronavirus Ag-Schnelltestkassette (Tupfer), Coris Bioconcept Covid 19 Ag Respi-Strip, R-Biopharm Rida®Quick SARS-CoV-2-Antigen, NAL von minden Nadal Covid-19-Ag Test, Roche/SD-Biosensor-SARS-CoV-Schnellantigentest.

Wie zuverlässig sind die Covid-19-Schnelltests?

Die Tests wurden mit kultivierten Coronaviren, gelagerten klinischen Proben mit bekannter SARS-CoV-2-Viruslast und gelagerten Proben von Patienten mit anderen Atemwegserregern sowie selbst entnommenen Tupfern von gesunden Freiwilligen bestrichen. Sind die neuen Schnelltests zuverlässig genug?

Sechs der sieben Tests sprangen bei den Viruslastwerten an, die in der ersten Woche der Erkrankung beobachtet werden - also dem Zeitraum, in dem sie Patienten infektiös sind. Sie sind daher geeignet, Covid-19 in der frühen, akuten Phase zu entdecken. Nur das Produkt von RapiGEN war nicht sensitiv genug. Ein positives Ergebnis sollte von einem PCR-Test bestätigt werden, der bleibe weiter der Goldstandard, um eine SARS-CoV-2-Infektion zu entdecken, betont das Wissenschaftler-Team.

Schnelle Entscheidung für Isolation

Die Spezifität lag bei fünf Produkten zwischen 98,53 Prozent und 100 Prozent, bei den Produkten von Healgen und R-Biopharm nur bei 94,85 Prozent und 88,24 Prozent. Da einige der überprüften Schnelltests aus einer frühen Produktionsphase stammen sei es wahrscheinlich, dass die beobachteten Probleme mit der Spezifität mittlerweile behoben sind, schreiben die Forscher weiter. Fazit: Der vermehrte Einsatz der Antigentests könnte schnelle Entscheidungen für die Isolation eines Betroffenen beschleunigen.

