Nagelpilz (Onychomykose) ist ein verbreitetes Leiden. Pilzsporen dringen in den Nagel ein und führen zu Verfärbungen und Verdickungen. Dagegen gibt es rezeptfreie Mittel. Wie wirksam sie sind, hat die Zeitschrift Ökotest untersucht.



Nagelpilz ist zu erkennen an gelblich-weiß verfärbten Nagelpartien. Er tritt meist nur an einem Nagel auf, öfter an den Füßen und häufig am großen Zeh. Die Sporen dringen vom Nagelrand her ein. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch, beim Sport oder daheim, über Böden, Teppiche, Handtücher, Nagelscheren. In spröde und rissige Nägel können die Pilzsporen leichter eindringen.

Nagelhärter stellen anatomische Integrität wieder her

Um die Nägel zu pflegen eignen sich etwa Nagelöle. Bei Ökotest schnitt dabei zertifizierte Naturkosmetik aus dem Drogerie- oder Biomarkt sehr gut ab. In einem Beitrag in der Fachzeitschrift hautnah dermatologie empfiehlt der Dermatologe Prof. Hans-Jürgen Tietz Nagelhärter aus Mastix, Hyaluronsäure und Silizium. Sie helfen, "die anatomische Integrität des Nagels wiederherzustellen".



Außerdem wichtig zur Prävention sind hygienische Maßnahmen: Die Füße gut einseifen, zwischen den Zehen gut trocknen und Schuhe auslüften lassen, bevor man sie wieder anzieht.

Behandlung kann bis zu einem Jahr dauern

Bei der Behandlung braucht es viel Geduld. Bis ein infizierter Fingernagel ausgeheilt beziehungsweise gesund nachgewachsen ist, dauert es bis zu einem halben Jahr, bei den Füßen bis zu einem Jahr.

Die Präparate werden teils einmal täglich, teils einmal wöchentlich aufgetragen. Es gibt wasserlösliche und wasserfeste Lacke. Einige können unter kosmetischem Lack verwendet werden, andere nicht. Zuvor sollte der befallene Teil des Nagels möglichst weitgehend entfernt werden, durch Einmal-Feilen oder Scheren und Knipser, die mit Nagellackentferner desinfiziert werden.

Wie wirksam sind Mittel gegen Nagelpilz?

Diese Präparate hat Ökotest bewertet: Amofin Nagellack, Amorocutan Nagellack, Amorolfin Acis Nagellack, Amorolfin Beta Nagellack, Amorolfin Nagelkur Heumann Nagellack, Amorolfin Schmollmed Nagellack, Amorolfin Stada Nagellack, Amorolfin Ratiopharm Nagellack, Ciclocutan Nagellack, Ciclopirox Acis Nagellack, Ciclopirox ADGC Nagellack, Ciclopirox Beta Nagellack, Ciclopoli Nagellack, Loceryl Nagellack, Miclast Nagellack, Nagel Batrafen Nagelack, Terbinafin 1A-Pharma Nagellack, Canesten Extra Salbe.



Die von einem Experten begutachteten antimykotischen Mittel aus der Apotheke erwiesen sich als wirksam gegen den Nagelpilz. Sie schneiden bis auf die Canesten-Salbe mit "sehr gut" ab. Sie enthalten die Wirkstoffe Amorolfin, Ciclopirox und Terbinafin. Die Salbe enthält den Wirkstoff Bifonazol kombiniert mit Harnstoff. An der Wirksamkeit der Salbe war nichts auszusetzen, aber das beauftragte Labor wies darin Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nach. In dieser Stoffgruppe finden sich auch krebserregende Substanzen.

Sind mehrere Nägel befallen zum Arzt gehen

Ob eines dieser Mittel besser geeignet ist als die anderen, lässt sich nicht beantworten. Dafür mangele es an aussagekräftigen Vergleichsstudien erläutert Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz von der Universität Frankfurt am Main in Ökotest.

Ist mehr als ein Drittel eines Nagels betroffen oder sind mehrere Nägel gleichzeitig befallen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.