Wie gut hilft das intermittierende Fasten beim Abnehmen? Das wollten US-Forscher wissen. Sie werteten 11 Meta-Studien aus, die die positiven Effekte des Kalorien-Entzugs untersuchten.

Wie gut hilft das intermittierende Fasten beim Abnehmen? Das wollte ein Team um Dr. Nathorn Chaiyakunapruk vom University of Utah College of Pharmacy wissen. Sie werteten dazu bereits vorliegende Meta-Studien aus.

In denen wurden die Auswirkungen des Intervallfastens auf BMI, Fettmasse, Cholesterin, Blutzucker und Insulinresistenz bei erwachsenen Patienten mit Übergewicht oder Fettleibigkeit überprüft.

Probanden fasteten ein bis zwei Monate

Einbezogen wurden insgesamt 11 Metaanalysen mit 130 randomisierten klinischen Studien, die eine mittlere Nachbeobachtungszeit von 3 Monaten hatten. Das heißt, die Probanden fasteten ein bis zwei Monate.

Insgesamt wurden 28 statistisch signifikante positive Assoziationen für intermittierendes Fasten gefunden: Es wirkte auf Körpergewicht, Fettmasse, LDL-Cholesterin, Gesamtcholesterin, Triglyceride, Nüchtern-Blutzucker, Nüchtern-Insulin, Insulinresistenz und Blutdruck.

Verschiedene Arten des intermittierenden Fastens

Dabei wurden verschiedene Arten von intermittierendem Fasten getestet. So gibt es ein Modell, in dem an einem Tag gefastet und am nächsten Tag beliebig gegessen wird. Oder es gibt modifizierte Fastentage, an denen nicht mehr als 40 Prozent der täglichen Kalorienmenge zu sich genommen wird.

Oder es wird an fünf Tagen gegessen und an zwei Tagen gefastet. Oder es wird nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden innerhalb eines Tages gegessen.

Wie gut hilft intermittierendes Fasten beim Abnehmen?

Das wechseltägige, modifizierte Fasten und das 5:2-Fasten führte zu einem 5-prozentigen Gewichtsverlust bei Personen mit Übergewicht und Fettleibigkeit. Die anderen Fasten-Arten waren da weniger effektiv.

Das intermittierendes Fasten hilft also beim Abnehmen. Es ist mit einer "mäßigen Verringerung des BMI bei gesunden Erwachsenen und Erwachsenen mit Übergewicht, Fettleibigkeit oder nichtalkoholischer Fettleber verbunden", so die Forscher.

Unklar bleibt, ob sich die verbesserten Werte nach dem Ende des Fastens halten, und was langfristiges intermittierendes Fasten bewirken könnte. Die Überblicks-Studie wurde im Fachmagazin JAMA Network Open veröffentlicht.