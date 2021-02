Herz-Kreislauf-System 27.02.2021 Wie das Wetter unseren Blutdruck beeinflusst

Temperaturen machen Adern eng und weit; der Luftdruck als wichtigster messbarer Wetterindikator setzt direkt an den Druckrezeptoren in unseren Blutgefäßen an. Frauen reagieren auf Wetterwechsel sensibler als Männer; ältere Menschen leiden darunter häufiger als jüngere: Was das Wetter mit unserem Blutdruck macht.

Menschen mit hohem wie niedrigem Blutdruck leiden besonders bei Wetterlagen wie Sturmtiefs oder Nieselregen.

Erst kalt, dann warm – erst trocken, dann feucht: Wetterwechsel sind bekannt dafür, dass sie bei wetterfühligen Menschen zu Unwohlsein führen können, zu Antriebslosigkeit oder Stimmungsschwankungen. Sie können aber auch bestimmte Krankheitssymptome auslösen. Kältere Luft etwa führt zu Gelenk- und Weichteilbeschwerden, drückende Hitze zu Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Zu den bekanntesten Wetterbeschwerden gehören Kopf- und Gelenkschmerzen, Atembeschwerden, Narbenjucken. Und: Blutdruckschwankungen. Temperaturen erweitern und verengen Adern Thermische Einflüsse wie starke Kälte können Gefäße verengen und den Blutdruck steigern. Im Gegensatz dazu führen rasch steigende Temperaturen zu Gefäßerweiterung, Absinken des Blutdrucks und einer Förderung der Ödembildung im Körper, mit der Folge, dass man sich schlapp und müde fühlt. „Wir wissen, dass Menschen mit hohem wie niedrigem Blutdruck unter Wetterlagen wie Sturmtiefs und Nieselregen besonders leiden“, sagt Maximiliane Deckart, Leiterin der Schmerzmedizin am Helios St.Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen. „Frauen reagieren auf Wetterwechsel sensibler als Männer. Ältere Menschen leiden darunter häufiger als jüngere.“ Tiefdruck wirkt auf Druckrezeptoren in den Blutgefäßen Tiefdruckgebiete – egal ob Kalt-oder Warmfront – sind für die negativen Wirkungen des Wetters verantwortlich, stabile Hochdruckgebiete mit Sonnenschein, kalt oder warm sorgen für Wohlbefinden. Es wird vermutet, das kurze elektromagnetische Impulse, die sich beim Aufeinandertreffen von Kalt-und Warmfronten und vor Gewittern entladen, verantwortlich sein könnten. Der menschliche Körper ist leitfähig für diese elektromagnetische Veränderung und spürt diese bereits bevor das Wetter sich ändert. Fachärztin Deckart zur Erklärung: „Druckrezeptoren in den Gefäßen werden bei Wechsel vom Hochdruck zum Tiefdruck bei empfindlichen Personen aktiviert und haben einen Einfluss auf Kopfschmerzen, Blutdruck und Herzprobleme.“ Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin Blutdruck 25.02.2021 Jeder kann seinen Blutdruck mit dem Salz-Konsum steuern Je geringer der Salz-Konsum, desto niedriger der Blutdruck. Den kann man damit steuern. Das funktioniert auch bei Menschen mit normalem Blutdruck. lesen So macht man den Körper wetterunabhängiger Die Anpassungsfähigkeit des Körpers gegenüber den Wirkungen der Wetterlage lässt sich durch Bewegung, Anwendungen und Übungen stärken. Hierzu zählen: regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft

Regelmäßiger Sport im Sinne eines leichten körperlichen Ausdauertrainings (Gymnastik, Schwimmen, Tanzen)

Saunabesuche

Wechselduschen

Kneippsche Güsse. (Quelle: Helios-Kliniken) Mental-Trainings gegen Verstimmung und Schlafstörungen Neben den rein körperlichen Methoden können auch sanfte Entspannungsverfahren wie autogenes Training, Yoga, Qi Gong helfen und die durch Wetterwechsel hervorgerufenen Phänomene wie Konzentrations- und Schlafstörungen, Verstimmungen und Reizbarkeit positiv beeinflussen. Foto: m.noch