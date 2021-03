Bauchfett widersetzt sich dem Intervallfasten (intermittierendes Fasten). Deswegen nehmen die Betroffenen in der Körperregion nicht ab. Das zeigt eine australische Studie.

Bauchfett widersetzt sich dem Intervallfasten (intermittierendes Fasten). Deswegen nehmen die Betroffenen dort nicht ab. Das zeigt eine Studie der University of Sydney.

Die Forscher untersuchten an Mäusen, was während des Intervallfastens mit dem Fettgewebe passiert. In der Studie, die im Fachmagazin Cell Reports veröffentlicht wurde, hungerten die Tiere an jedem zweiten Tag. "Die Physiologie der Maus ähnelt der des Menschen, aber ihr Stoffwechsel ist viel schneller, so dass wir Veränderungen schneller als in Versuchen am Menschen beobachten können", so Studienautor Dr. Mark Larance.

Viszerales und subkutanes Fett untersucht

Zu den beobachteten Fettarten gehörten viszerales Fett, also Fettgewebe, das unsere Organe einschließlich des Magens umgibt - dazu zählt auch das Bauchfett. Und subkutanes Fett, das direkt unter der Haut liegt.

Das Forscherteam untersuchte mehr als 8.500 Proteine in den Fettdepots und erstellte mithilfe der Proteomics-Technik einen Katalog von zellulären Veränderungen, die während des intermittierenden Fastens auftraten.

Wie Bauchfett sich dem Intervallfasten widersetzt

Während des Fastens versorgt Fettgewebe den Rest des Körpers mit Energie, indem es Fettsäuremoleküle freisetzt. Die Forscher fanden aber heraus, dass viszerales Fett während des Fastens gegen diese Freisetzung von Fettsäuren resistent wurde. So kann sich Bauchfett dem Intervallfasten widersetzen.

Es gab auch Anzeichen dafür, dass viszerales und subkutanes Fett seine Fähigkeit erhöhte, Energie als Fett zu speichern, was wahrscheinlich dazu führte, dass der Fettspeicher vor der nächsten Fastenperiode schnell wieder aufgebaut wurde.

Viszerales Fett wird resistent gegen lange Diätphasen

Laut Larance ist es möglich, dass wiederholte Fastenperioden einen Signalweg für den Erhaltungs-Mechanismus im viszeralen Fett auslösen. Das viszerale Fett könne sich so an wiederholte Fastenanfälle anpassen und seinen Energiespeicher schützen.

Zukünftige Forschung an Mäusen und Menschen könnten die Mechanismen aufdecken, durch die diese Resistenz auftritt, und auch, welche Arten von Ernährung und andere Interventionen am besten zur Bekämpfung von Bauchfett geeignet sind.

Foto: Adobe Stock/TATIANA