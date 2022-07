Die Urlaubssaison hat wieder begonnen. In den meisten europäischen Ländern gibt es derzeit keinen Corona-Beschränkungen bei der Einreise. Wo Urlauber sich informieren können.

Die Urlaubssaison hat wieder begonnen. In den meisten europäischen Ländern gibt es derzeit keinen Corona-Beschränkungen bei der Einreise, bei außereuropäischen Zielen kann das anders sein. Reisende informieren sich am besten auf der Website des Auswärtigen Amtes (auswaertiges-amt.de).



Was es für Auflagen geben kann: Es gibt eine Reisewarnung für das Zielland. Es ist ein Test unabhängig vom Immunstatus nötig, es ist ein Test für Ungeimpfte nötig, es gibt eine Quarantäne-Pflicht nach der Einreise, für die Einreise ist eine Auslandskrankenversicherung erforderlich, die auch Corona abdeckt.

Welche Länder Corona-Einschränkungen bei der Einreise haben

Frankreich: Ungeimpfte benötigen einen PCR-Test (max. 72 Stunden vor Einreise) oder einen offiziellen Schnelltest (max. 48 Stunden vor der Einreise). Der Genesenen-Status wird akzeptiert, wenn die Genesung mindestens 11 Tage und höchstens 180 Tage zurückliegt. Keinen Nachweis benötigen Kinder unter 12 Jahren.

Ungeimpfte benötigen einen PCR-Test (max. 72 Stunden vor Einreise) oder einen offiziellen Schnelltest (max. 48 Stunden vor der Einreise). Der Genesenen-Status wird akzeptiert, wenn die Genesung mindestens 11 Tage und höchstens 180 Tage zurückliegt. Keinen Nachweis benötigen Kinder unter 12 Jahren. Korsika: Impfung oder Test-Nachweis sind nötig.

Impfung oder Test-Nachweis sind nötig. Malta: PCR-Test oder offizieller Schnelltest für Ungeimpfte nötig. Der Genesenen-Status wird akzeptiert, wenn die Genesung höchstens 180 Tage zurückliegt. Kinder unter 5 Jahren müssen nichts nachweisen. Achtung: Der gelbe Impfpass wird als Nachweis für die Covid-19-Impfung nicht akzeptiert.

PCR-Test oder offizieller Schnelltest für Ungeimpfte nötig. Der Genesenen-Status wird akzeptiert, wenn die Genesung höchstens 180 Tage zurückliegt. Kinder unter 5 Jahren müssen nichts nachweisen. Achtung: Der gelbe Impfpass wird als Nachweis für die Covid-19-Impfung nicht akzeptiert. Monaco: Ungeimpfte müssen bei der Einreise PCR-Test oder Schnelltest vorweisen (beides max. 24 Stunden alt). Der Genesenen-Status wird sechs Monate nach der Gesundung anerkannt. Kinder unter 16 Jahren müssen keine Nachweise vorlegen.

Ungeimpfte müssen bei der Einreise PCR-Test oder Schnelltest vorweisen (beides max. 24 Stunden alt). Der Genesenen-Status wird sechs Monate nach der Gesundung anerkannt. Kinder unter 16 Jahren müssen keine Nachweise vorlegen. Portugal: Bei einer Reise auf die Azoren müssen Ungeimpfte einen Test vorzeigen.

Bei einer Reise auf die Azoren müssen Ungeimpfte einen Test vorzeigen. Indonesien fordert von Reisenden ab 18 Jahren eine Impfung. Wer nicht geimpft ist, muss sich nach der Einreise fünf Tage in Quarantäne begeben. Eine Auslandskrankenversicherung ist obligatorisch.

fordert von Reisenden ab 18 Jahren eine Impfung. Wer nicht geimpft ist, muss sich nach der Einreise fünf Tage in Quarantäne begeben. Eine Auslandskrankenversicherung ist obligatorisch. Neuseeland: Hier müssen alle Reisenden ab 16 Jahren geimpft sein. Nach der Einreise ist eine Selbsttest obligatorisch, ein weiterer nach fünf Tagen. das gilt nicht für Kinder unter sechs Monaten.

Hier müssen alle Reisenden ab 16 Jahren geimpft sein. Nach der Einreise ist eine Selbsttest obligatorisch, ein weiterer nach fünf Tagen. das gilt nicht für Kinder unter sechs Monaten. Israel verlangt eine Auslandskrankenversicherung, die Corona abdeckt.

verlangt eine Auslandskrankenversicherung, die Corona abdeckt. USA: Mit wenigen Ausnahmen können nur geimpfte Erwachsene einreisen. Kinder unter 18 Jahren ohne Impfung müssen nach 3-5 Tagen einen Test machen. Ist dieser positiv, sind fünf Tage Quarantäne vorgesehen. Kinder unter 2 Jahren sind von diesen Pflichten befreit.

Keine Einreisebeschränkungen für Deutschland

Einreisebeschränlungen für Deutschland gibt es aktuelle nicht. Eine Ausnahme sind Virusvariantengebiete, in denen Mutationen des Coronaviris verbreitet sein. Derzeit ist kein Land als solches ausgewiesen. In dem Fall gilt: Beförderungsunternehmen wie Airlines dürfen Passagiere aus einem Virusvariantengebiet nur in Ausnahmefällen nach Deutschland bringen. Einreisende müssen ihre Einreise online anmelden, einen Nachweis über ihre Impfung, Genesung oder Testung vorlegen und sich 14 Tage in Quarantäne begeben.

Über Deutschland rollt gerade die Corona-Sommerwelle. Noch höhere Fallzahlen haben in der EU derzeit San Marino an der Spitze, gefolgt von Frankreich, Griechenland, Luxemburg, Gibraltar, Zypern, Italien, Malta, Österreich, Monaco und Island.