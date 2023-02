Probiotische Bakterien können gegen Mundgeruch helfen. Das zeigt eine im Fachmagazin BMJ Open veröffentlichte Studie. Die Bakterien kommen üblicherweise in fermentierten Lebensmitteln vor.

Probiotische Bakterien, die normalerweise in fermentierten Lebensmitteln wie Joghurt, Sauerteigbrot, Kimchi und Miso-Suppe vorkommen, könnten gegen Mundgeruch (Halitosis) helfen. Das zeigt eine im Fachmagazin BMJ Open veröffentlichte Meta-Studie.



Flüchtige Schwefelverbindungen sind die Hauptursache für anhaltenden Mundgeruch. Sie entstehen durch den Abbau von Aminosäuren und Proteinen durch anaerobe Bakterien im Mund. Begünstigt wird das durch schlechte Zahnfleisch- und Zahnhygiene.

Mundspülungen, Kaugummis, Zungenschaber

Dagegen versuchen die Betroffenen meist mit Mundspülungen, Kaugummis, Zahnstein-Entfernung und Zungenschabern anzugehen. Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass probiotische Bakterien eine einfachere Alternative bieten könnten.



Für ihre Untersuchung werteten die Forscher insgesamt sieben randomisierte klinische Studien aus, die bis Februar 2021 veröffentlicht wurden. Teilnahmen insgesamt 278 Probanden, die Altersspanne lag zwischen 19 und 70. Jahren. Der Beobachtungszeitraum betrug 2 bis 12 Wochen.

Bakterien als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen

Die Schwere des Mundgeruchs wurde durch die im Mund nachgewiesenen Konzentrationen flüchtiger Schwefelverbindungen oder den OLP-Score definiert, der den Atemgeruch in verschiedenen Abständen vom Mund misst. Auch der Zungenbelags-Score und der Plaque-Index wurden in einigen Studien in die Analyse einbezogen.



Die Bakterien Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius und Weissella cibaria wurden in der Studie in Form von Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen, als Lutschtablette, Kaugummi oder Mundspülung.

Was gegen Mundgeruch hilft? Bakterien

Die Probiotika waren dem Placebo signifikant überlegen. Das ließ sich auch an den Gehalten flüchtiger Schwefelverbindungen in der Atemluft beobachten. Probiotische Bakterien helfen also gegen Mundgeruch. Der Effekt hielt allerdings nur vier Wochen an. Auf die Zungenbeläge und Plaque, wohl mit die Hauptursachen für Mundgeruch, hatten die Probiotika keinen Einfluss.