Vegane Kost beeinträchtigt Knochengesundheit

Vegane Ernährung liegt im Trend. Wie sich diese auf die Gesundheit auswirkt, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) untersucht. Ergebnis: Vegane Kost beeinträchtigt die Knochengesundheit.

Vegane Ernährung liegt im Trend. Wie sich diese auf die Gesundheit auswirkt, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) untersucht. Ergebnis: Vegane Kost beeinträchtigt die Knochengesundheit.

An der Studie, die im Fachmagazin Nutrients erschien, nahmen 72 Männer und Frauen teil. Erhoben wurden Angaben zu Alter, Rauchstatus, Bildung, Body-Mass-Index, körperliche Aktivität und Alkoholkonsum. 36 ernährten sich vegan, 36 ernährten sich mit Mischkost.

Knochen am Fersenbein per Ultraschall gemessen

Bei allen Personen wurde die Knochengesundheit am Fersenbein mittels Ultraschall gemessen. Die Wissenschaftler bestimmten zugleich Biomarker in Blut und Urin. Auf diese Weise sollten Nährstoffe festgestellt werden, die mit der Ernährung und der Knochengesundheit in Zusammenhang stehen.

Es gelang, zwölf Biomarker zu identifizieren, die am stärksten mit der Knochengesundheit assoziiert sind: Die Vitamine A und B6, die Aminosäuren Lysin und Leucin, die Omega-3-Fettsäuren, Selenoprotein P, Jod, Thyreoidea-stimulierendes Hormon, Kalzium, Magnesium sowie das α-Klotho-Protein.

Vegane Kost beeinträchtigt die Knochengesundheit

Menschen, die sich vegan ernähren, haben demnach eine geringere Aufnahme von Nährstoffen, die relevant für das Skelett sind, da diese vor allem in tierischen Lebensmitteln vorkommen. Die betreffenden Biomarker lagen meist in geringeren Konzentrationen vor. Entsprechend hatten die Veganer durchschnittlich niedrigere Ultraschallwerte als die Mischkost-Gruppe, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.

Die vegane Kost gilt an sich als gesundheitsbewusst. "Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass sich die vegane Ernährung auf die Knochengesundheit auswirkt", bilanziert BfR-Präsident Professor Dr. Andreas Hensel.

Strenge Form der vegetarischen Ernährung

Die vegane Ernährung ist eine sehr strenge Form der vegetarischen Ernährung, bei der ausschließlich pflanzliche Lebensmittel verzehrt werden. Alle tierischen Lebensmittel und Zusatzstoffe werden abgelehnt (Milch, Eier), teilweise auch Honig sowie Lebensmittel, bei deren Herstellungsprozessen tierische Bestandteile verwendet werden. Zudem verwenden viele Veganer keine von Tieren stammenden Materialien wie Wolle, Fell und Leder.

Foto: Adobe Stock/SonyaKamoz