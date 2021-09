Täglich eine Handvoll Walnüsse senkt Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Der tägliche Verzehr von Walnüssen senkt das schlechte LDL-Cholesterin und kann so das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern.

Der tägliche Verzehr von Walnüssen senkt das schlechte LDL-Cholesterin und kann so das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Das zeigt eine US-Studie, die in der Fachzeitschrift Circulation erschien.

Sie wurde von Mai 2012 bis Mai 2016 durchgeführt und umfasste 708 Erwachsene im Alter zwischen 63 und 79 Jahren. 68 Prozent waren Frauen, sie litten nicht an schwerwiegenden Erkrankungen und lebten in Barcelona und im kalifornischen Loma Linda.

Cholesterinspiegel und Lipoproteine überprüft

Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt: Die einen fügten ihrer üblichen täglichen Ernährung eine Handvoll Walnüsse hinzu, die Kontrollgruppe verzichtete darauf. Nach zwei Jahren wurde der Cholesterinspiegel der Teilnehmer überprüft und die Konzentration und Größe der Lipoproteine durch Kernspinresonanzspektroskopie analysiert.

Untersuchungen haben gezeigt, dass kleine, dichte LDL-Partikel häufiger mit Arteriosklerose, Plaques oder Fettablagerungen, die sich in den Arterien bilden, in Verbindung gebracht werden. Das erläutert Ko-Autor Dr. Emilio Ros vom Endocrinology and Nutrition Service des Hospital Clinic of Barcelona.

Täglich Walnüsse senkt Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Nach zwei Jahren hatten die Teilnehmer der Walnussgruppe niedrigere LDL-Cholesterinspiegel - um durchschnittlich 4,3 mg/dl. Dabei gab es Unterschiede zwischen Männern und Frauen: bei Männern sank das LDL-Cholesterin um 7,9 Prozent und bei Frauen um 2,6 Prozent. Das Gesamtcholesterin wurde um durchschnittlich 8,5 mg/dl gesenkt.

Der tägliche Verzehr von Walnüssen reduzierte die Anzahl der gesamten LDL-Partikel um 4,3 Prozent und die Anzahl der kleinen LDL-Partikel um 6,1 Prozent Diese Veränderungen der Konzentration und Zusammensetzung der LDL-Partikel sind mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden.

Der IDL-Spiegel (Intermediate Density Lipoprotein) nahm ebenfalls ab. IDL ist ein Vorläufer von LDL und hat sich in den letzten Jahren als relevanter kardiovaskulärer Risikofaktor neben LDL-Cholesterin herauskristallisiert.

Bei schlechteren Ausgangswerten größerer Effekt?

"Obwohl dies kein enormer Rückgang des LDL-Cholesterins ist, ist es wichtig anzumerken, dass alle unsere Teilnehmer zu Beginn der Studie recht gesund waren. Ein Drittel wurde wegen Bluthochdruck und Hypercholesterinämie mit Statinen behandelt. Daher waren die durchschnittlichen Cholesterinwerte aller Personen in unserer Studie normal", sagte Ros. "Bei Personen mit hohem Cholesterinspiegel im Blut kann die LDL-Cholesterinsenkung nach einer mit Nüssen angereicherten Ernährung viel größer sein."

Foto: Adobe Stock/Susann Grothgar