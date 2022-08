Systemische Therapie bei Jugendlichen mit Essstörungen im Vorteil

Foto: ©Nichizhenova Elena - stock.adobe.com

Psychische Erkrankungen bei Kindern sind immer noch ein Tabu. Dabei sind etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland betroffen. Welche psychischen Störungen in jungen Jahren am häufigsten sind und wie die Chancen auf Heilung steht, wird nun in einem Faktenblatt der Bundespsychotherapeutenkammer beschrieben. mehr