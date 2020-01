So verläuft die Grippewelle in Deutschland bislang

Die Grippewelle hat Deutschland fest im Griff. Das Robert Koch Institut meldet über 20.000 Fälle. 42 Menschen sind schon an Influenza gestorben.

Grippewelle 2019/2020 forderte schon 42 Todesfälle in Deutschland

Alle reden über das Coronavirus aus China. Bislang haben sich in Deutschland vier Menschen damit angesteckt. Allen Patienten geht es gut. Bei keinem kam es zu einer ernsthaften Lungenerkrankung.

Unterdessen hat die Grippewelle Deutschland fest im Griff. Erste Krankheitsfälle traten bereits Anfang Oktober 2019 auf. Zu einem dramatischen Anstieg kam es aber erst in der zweiten Kalenderwoche dieses Jahres. Seither spricht das Robert Koch Institut (RKI) offiziell von eienr „Grippewelle.“

Bisherige Bilanz laut RKI Influenza Wochenbericht 4. KW: Trotz eines milden Winters kam es in Deutschland bereits zu 20.702 Grippefällen und 42 Grippetoten. Knapp jeder fünfte Erkrankte (23%) war demnach hospitalisiert, lag also entweder in einem Krankenhaus oder einem stationären Pflegeheim.

Influenza A Virus dominiert die aktuelle Grippesaison

Die meisten Patienten haben sich demnach mit einem Influenza A Virus angesteckt. Bei 53 Prozent aller bestätigten Grippefälle handelte es sich um Influentaviren der Sorte A (H1N1)pdm09, bei 37 Prozent um Influenza A(H3N2). In 10 Prozent der Fälle konnten Influenza B-Viren der Victoria-Linie nachgewiesen werden.

Dem RKI wurden außerdem 64 Ausbrüche übermittelt. Von einem Ausbruch ist die Rede, wenn mindestens fünf Menschen in einer Einrichtung zeitgleich an der Grippe erkranken. 18 dieser Ausbrüche betrafen Krankenhäuser. Auch in mehr als einem Dutzend Kindergärten kam es zu Grippeausbrüchen.

Die bisherige Grippeaktivität gilt als normal für die Jahreszeit. Allerdings ist der Höhepunkt der Grippewelle noch nicht erreicht. Der ist üblicherweise Ende Februar / Anfang März.

2017 / 2018 gab es in Deutschland über 25.000 Grippetote

Die Intensität der Grippewelle schwankt – in Abhängigkeit von den zirkulierenden Viren – von Jahr zu Jahr. Nach Expertenschätzungen starben in den letzten Jahren durchschnittlich 10.000 Menschen pro Jahr an den Folgen einer Influenza. Betroffen sind vor allem ältere und vorerkrankte Menschen.

Besonders schwer verlief die Grippewelle 2017/2018. In Deutschland wurden mehr als 334.000 Menschen infiziert. 60.000 Patienten mussten stationär behandelt. Etwa 9 Millionen Influenza-bedingte Arztbesuche wurden registriert. Rund 25.100 Menschen starben an der Grippe. So viele Grippetote gab es seit drei Jahrzehnten nicht.

Foto: DAK Wigger