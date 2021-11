Schuppenflechte: Oft mehr als eine Hautkrankheit

Auf den ersten Blick ist Schuppenflechte eine Hautkrankheit – denn das ist, was man sieht. Tatsächlich ist die „Psoriasis“, wie Mediziner sie nennen, eine Autoimmunerkrankung, die mit dem Risiko bestimmter typischer Begleiterkrankungen verbunden ist. Und davon gibt es eine ganze Reihe.

Die Schuppenflechte gehört zu den häufigsten Hauterkrankungen. Allein in Deutschland leiden mehr als 1,5 Millionen Menschen daran. Anlässlich des Welt-Psoriasis-Tags weist die Barmer darauf hin, dass neben Juckreiz, roter Haut und weiß-silbrigen Schuppen häufig ernsthafte Begleiterkrankungen auftreten.

Schuppenflechte erhöht Risiko für Diabetes oder Depressionen

„Die Schuppenflechte geht meist einher mit weiteren Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck, Gelenkerkrankungen oder Depressionen“ sagt Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/Brandenburg. „Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung der Schuppenflechte und ihrer möglichen Begleiterkrankungen ist deshalb wichtig.“

Hinter der Psoriasis steckt eine Autoimmunreaktion

Die Psoriasis gilt heute als chronisch-entzündliche Erkrankung, bei der die Hautveränderungen nur ein Aspekt sind. Je stärker ein Patient von einer Psoriasis betroffen ist, desto höher ist sein Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis Ulcera und Morbus Crohn treten bei Schuppenflechte-Trägern laut Barmer sogar doppelt so oft auf wie in der Allgemeinbevölkerung. Auch von Depressionen sind sie häufiger betroffen. Mehr als doppelt so häufig kommt es außerdem zu Komplikationen wie beispielsweise einem Herzinfarkt. Hinter der Psoriasis steckt eine Autoimmunreaktion. Das Immunsystem ist überaktiv und setzt vermehrt Botenstoffe frei, die verschiedene Entzündungsreaktionen auslösen.

So kann Schuppenflechte behandelt werden

Wer an Hautveränderungen leidet, wird vor allem mit hornlösenden und anti-entzündlichen Salben oder medizinischen Ölbädern behandelt. Je nach Ausprägung komme auch eine Lichttherapie mit oder ohne UV-Strahlung zum Einsatz. Medikamente in Form von Tabletten oder Spritzen, die die Aktivität des Immunsystems reduzieren, wirkten nicht nur auf der Haut, sondern auch gegen Entzündungen etwa an betroffenen Gelenken. „Da Stress bei vielen Patientinnen und Patienten Psoriasis-Schübe auslösen kann, ist das Erlernen von Entspannungstechniken wie etwa Yoga sehr zu empfehlen. Wichtig ist außerdem zu wissen, dass eine Psoriasis nicht ansteckend ist“, sagt Barmer-Expertin Leyh.