Schlaganfall: Rotes Fleisch und Eier erhöhen Risiko

Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen, Käse und Molkereiprodukte – diese Nahrung schützt offenbar vor Hirninfarkten, während der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch das Schlaganfallrisiko erhöhen kann. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie.

In der großangelegten europäischen Studie haben Forscher untersucht, inwieweit Ernährungsgewohnheiten das Schlaganfallrisiko beeinflussen. Das Neue dabei: Die Studie wertete die diätetischen Risikofaktoren nicht nur für das Schlaganfallrisiko insgesamt aus, sondern differenzierte zwischen ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Wie sich zeigte, unterschieden sich die ernährungsbedingten Risikofaktoren zwischen den beiden Schlaganfallarten. Das teilt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) mit.



Unterschiedliche Arten von Schlaganfall

„Im Prinzip ist das nicht verwunderlich, denn beide Schlaganfallarten haben einen unterschiedlichen Pathomechanismus, also unterschiedliche Entstehungsursachen, auch wenn am Ende das klinische Bild sehr ähnlich ist“, erklärt Professor Dr. Wolf-Rüdiger Schäbitz, Pressesprecher der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG). Vier von fünf Schlaganfällen sind ischämischer Natur, das heißt, es kommt durch den Verschluss oder die Verengung eines hirnversorgenden Blutgefäßes zur Minderversorgung eines Hirnareals mit Sauer- und Nährstoffen. Diese Schlaganfälle werden auch „Hirninfarkt“ genannt.

Neben den ischämischen Schlaganfällen gibt es die hämorrhagischen Schlaganfälle, auch Hirnblutungen genannt. Das Platzen eines Blutgefäßes im Gehirn führt dazu, dass das dahinterliegende Hirngewebe nicht mehr mit Sauer- und Nährstoffen versorgt wird, außerdem kann das austretende Blut Druck auf das umliegende Hirngewebe ausüben und es zusätzlich schädigen.



Rotes Fleisch steigert Risiko für ischämische Schlaganfälle

Die aktuelle Forschungsarbeit, die im „European Heart Journal“ veröffentlicht wurde, untersuchte die Lebensstilfaktoren bei fast 420.000 Menschen in neun europäischen Ländern. Die demographische Analyse zeigte, dass die Betroffenen insgesamt älter waren als die übrigen Studienteilnehmer, ein etwas höheres Körpergewicht hatten, häufiger starke Raucher gewesen waren und im Durchschnitt auch etwas mehr Alkohol tranken.



Aufschlussreich war aber auch die Analyse der Ernährungsgewohnheiten. Teilnehmer, die einen ischämischen Schlaganfall erlitten, hatten mehr rotes und verarbeitetes Fleisch konsumiert, aber weniger Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, Nüsse und Samen, auch weniger Käse und Molkereiprodukte. Das höhere Risiko, das durch einen erhöhten Verzehr an rotem und verarbeiteten Fleisch (definiert als über 50 g/Tag) in der multivariaten Analyse beobachtet wurde, verringerte sich, wenn gegen andere Lebensmittel adjustiert wurde. Der negative Effekt des Fleisches konnte also beispielsweise durch eine vollkornreiche Kost ausgeglichen werden.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin . Schlaganfall Übergewicht bei Kindern erhöht späteres Schlaganfallrisiko 25.06.2018 | Übergewichtige Kinder haben ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall vor dem 55. Lebensjahr. Das teilt die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung... | Übergewichtige Kinder haben ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall vor dem 55. Lebensjahr. Das teilt die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung... lesen >

Obst, Gemüse und Vollkornprodukte können das Gehirn schützen

„Fazit der Studie in Bezug auf den ischämischen Schlaganfall ist also, dass man sein persönliches Erkrankungsrisiko durch Obst, Gemüse und eine vollkornreiche Kost senken kann“, erklärt Prof. Hans-Christoph Diener, Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN).

„Auf das Risiko für Hirnblutungen scheinen diese Ernährungsfaktoren hingegen keinen schützenden Einfluss zu haben“, so Diener weiter. Denn die vorliegende Auswertung zeigte, dass lediglich der Konsum von Eiern das Risiko für hämorrhagische Schlaganfälle nennenswert erhöhte – ansonsten hatte aber kein Ernährungsfaktor einen signifikant schädigenden oder schützenden Effekt. Die Frage, ob die Ernährung auch noch einen bedeutsamen Einfluss hat, wenn Blutdruck und Blutfette medikamentös kontrolliert werden, konnte die Studie nicht beantworten.

Foto: Adobe Stock / Comugnero Silvana