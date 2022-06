Schärfere Abtreibungsgesetze in 26 US-Bundessstaaten erwartet

Das Urteil des Supreme Courts ebnet den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze in den USA. Es wird damit gerechnet, dass 26 Bundessstaaten Abtreibungen komplett verbieten oder stark einschränken könnten. US-Präsident Biden spricht von einem „tragischen Fehler.“

Das Oberste Gericht in den USA hat am Freitag das liberale US-Abtreibungsrecht gekippt. Damit ist das Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten Geschichte. "Die Verfassung gewährt kein Recht auf Abtreibung", heißt es in der Urteilsbegründung. Damit steht es den einzelnen Bundessstaaten nun frei, Schwangerschaftsabbrüche komplett zu verbieten oder stark einzuschränken.

Jeder zweite Bundesstaat könnte strenge Gesetze erlassen

Das Guttmacher Institute für Gesundheitsrecht erwartet, dass 26 US- Bundesstaaten nun verschärfte Abtreibungsrechte einführen. Dies könne innerhalb kürzester Zeit passieren. 13 US-Staaten haben demnach bereits entsprechende Gesetzesentwürfe vorbereitet. In den Staaten Florida, Indiana, Montana und Nebraska rechnet das Institut mit einem kompletten Abtreibungsverbot. Medienberichten zufolge hat der US-Staat Missouri Schwangerschaftsabbrüche bereits als Reaktion auf das Urteil verboten.

Biden hält Urteilfür schweren Fehler

US-Präsident Joe Biden warf der konservativen Mehrheit am Supreme Court vor, das Land mit ihrer Entscheidung 150 Jahre zurückgeworfen zu haben. „Es ist aus meiner Sicht die Verwirklichung einer extremen Ideologie und ein tragischer Fehler des Obersten Gerichtshofs", erklärte Biden. Er kündigte an, alles in seiner Macht stehende zu tun, „um diesen zutiefst unamerikanischen Angriff zu bekämpfen."

Roe versus Waden Grundsatzurteil galt seit 1973

Das Recht auf Abtreibung in den USA war im Grundsatzurteil von 1973 Roe versus Waden verbrieft. Danach verstießen gesetzliche Abtreibungsverbote gegen die US-Verfassung. Seither waren in den meisten der 50 Bundesstaaten Abtreibungen bis zur 24. Schwangerschaftswoche nahezu uneingeschränkt möglich. Dieses Grundsatzurteil gilt nun nicht mehr. Nach fast einem halben Jahrhundert wurde es binnen Minuten vom Supreme Court gekippt.