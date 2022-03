Salmonellen: BVL warnt vor Säuglingsnahrung aus den USA

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) warnt vor dem Verzehr von Säuglingsnahrung in Pulverform der Marke „Abbott“. Das Pulver könnte mit Salmonellen und einem weiteren besonders für Säuglinge gefährlichen Bakterium verseucht sein.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) warnt vor dem Verzehr von Säuglingsnahrung in Pulverform aus den USA. Eine Kontamination mit Salmonellen und dem ebenfalls besonders für Säuglinge gefährlichen Bakterium „Cronobacter sakazakii“ könne nach Einschätzung der US-Arzneimittelbehörde FDA nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer aktuellen Produktwarnung des BVL.

Hersteller: Abbott Nutrition, 400-Gramm-Packungen

Betroffen sein können bestimmte Produkte des Herstellers „Abbott Nutrition“, die in dessen Werk im Bundesstaat Michigan hergestellt wurden. Es handelt sich um die Produkte „Similac“, „Alimentum“ und „EleCare“ als Pulvernahrung in 400-Gramm-Einheiten.

Verdacht in den USA: Zwei Todesfälle durch verseuchte Babynahrung

Das BVL bezieht sich bei seiner Warnung auf eine öffentliche Mitteilung der amerikanischen Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel (U.S. Food and Drug Administration, FDA), welche im Zusammenhang mit Verbraucherbeschwerden über Infektionen mit den beiden Bakterien Cronobacter sakazakii und Salmonella Newport in den USA stehen. In Deutschland bekannt ist die FDA im Zusammenhang mit der Zulassung von Impfstoffen im Zuge der Corona-Pandemie. In all diesen Fällen soll Säuglingsnahrung des Herstellers Abbott Nutrition´s verzehrt worden sein. Dabei kam es in der Folge zu fünf Krankenhausaufenthalten. In zwei Fällen hat die Infektion möglicherweise zum Tod der Kinder geführt. Die Untersuchungen der amerikanischen Behörde dauern an.

Wie Verbraucher die verseuchte Babynahrung erkennen können

Bundesamt für Verbraucherschutz zufolge hat die FDA Verbraucher darauf hingewiesen, die Produkte Similac, Alimentum oder EleCare Säuglingsnahrung in Pulverform nicht zu verwenden, wenn ...

die ersten beiden Ziffern der Chargennummer mit 22 bis 37 beginnen,

die alphanumerischen Codes K8, SH oder Z2 enthalten und

ein Mindesthaltbarkeitsdatum ab dem 1. April 2022 angegeben ist.

US-Produkt könnte online oder im Ausland gekauft worden sein

Bisher liegen dem BVL zwar keine Hinweise darauf vor, dass die betroffenen Produkte auch nach Deutschland geliefert wurden. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Käufer die Produkte online bestellt oder aber während Aufenthalten im Ausland erworben haben könnten.

Bakterienverseuchung kann bei Säuglingen zu schweren Erkrankungen führen

Eine Kontamination von Säuglingsnahrung mit Cronobacter sakazakii und Salmonellen kann bei Säuglingen zu schweren Erkrankungen führen, die in seltenen Fällen tödlich verlaufen können.

Warum Salmonellen für Säuglinge gefährlich sind

Salmonellen sind eine Gattung stabförmiger Bakterien. Sie werden insbesondere über Lebensmittel tierischen Ursprungs übertragen, vor allem über Geflügelfleisch und Eier. Bei Erwachsenen können sie Durchfall-Erkrankungen auslösen, die meist von selbst ausheilen und in der Regel nicht antibiotisch behandelt werden müssen. Im Gegensatz dazu können Salmonellen bei Risikogruppen wie Säuglingen, Kleinkindern, Alten oder immungeschwächten Patienten schwere Erkrankungen (Allgemeininfektionen) auslösen.

Warum das „Cronobacter sakazakii“ für Säuglinge gefährlich ist

Das Cronobacter sakazkii ist ebenfalls stäbchenförmig und kann bei Säuglingen Blutvergiftungen (Sepsis), Hirnhautentzündungen (Meningitis) und „nekrotisierende Enterokolitis“, eine gefährliche Darmerkrankung, verursachen. Die eher selten vorkommende Infektion kann über die Säuglingsnahrung erfolgen. Das Cronobacter sakazakii wurde bereits in der Vergangenheit in Milchpulver nachgewiesen.