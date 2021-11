RKI meldet neue Rekordwerte

Mehr als 52.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag wurden dem Robert Koch-Institut gemeldet. Einen Höchstwert hat auch die bundesweite 7-Tage-Inzidenz erreicht.

Dem Robert Koch-Institut wurden binnen eines Tages 52.826 Corona-Neuinfektionen übermittelt. Damit wurde an diesem Mittwoch ein neuer Rekordwert erreicht. Der bisherige Höchstwert in der Pandemie lag bei 50.196 Neuinfektionen am vergangenen Donnerstag. Auch die bundesweite 7-Tages-Inzidenz erreichte mit einem Wert von 319,3 einen vorläufigen Höhepunkt.

Regional gibt es große Unterschiede: Im Bundesland Sachsen liegt die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche bei 742,2, in Schleswig-Holstein dagegen nur bei 107,1. Berlin liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 339 im Mittelfeld.

Weniger Todesfälle als in der dritten Welle

Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle gibt das RKI mit 294 an. Während der dritten Welle wurden Werte von weit über 1.000 Todesfällen am Tag übermittelt, obwohl sich damals nur halb so viele Menschen mit dem Coronavirus infizierten. Das spricht für den Impfschutz. Seit Pandemiebeginn sind nun insgesamt 98.274 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Lage auf den Intensivstationen

Die steigenden Infektionszahlen machen sich auch auf den Intensivstationen bemerkbar: Mussten am Dienstag letztere Woche (9. November) 2.616 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden, waren es an diesem Dienstag (16. November) 3.280 Patienten. Der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen liegt nun bei 14,7 Prozent.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 5,15 an.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.129.950 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Insbesondere bei geimpften und jungen Menschen verläuft die Infektion oft ohne Symptome. Jedoch können auch asymptomatische Personen andere infizieren.