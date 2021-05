Mukoviszidose 28.05.2021 Ratgeber-Podcast: Mukoviszidose / Cystische Fibrose

Die Mukoviszidose – auch bekannt als Cystische Fibrose – ist eine vererbte Stoffwechselerkrankung. In Deutschland sind rund 8.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene von der unheilbaren Erbkrankheit betroffen. Durch eine Störung des Salz- und Wasserhaushalts im Körper bildet sich bei Mukoviszidose-Betroffenen ein zähflüssiges Sekret, das Organe wie die Lunge und die Bauchspeicheldrüse irreparabel schädigt. Dr. Carsten Schwarz ist Ärztlicher Direktor des Mukoviszidose-Zentrums am Klinikum Westbrandenburg in Potsdam sowie Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie. Im Podcast mit Gesundheitsstadt Berlin erläutert Dr. Schwarz die typischen Anzeichen für diese Erkrankung sowie aktuellste Therapiemöglichkeiten.

Inhaltsübersicht



1. Das Krankheitsbild: Was ist Mukoviszidose? Welche Anzeichen sind typisch für diese Erkrankung?

(00:32 min – 05:57 min)



2. Aktuelles aus der Wissenschaft. Was gibt es Neues? Neue Methoden? Neue Arzneimittel?

(05:57 min bis 12:49 min)

3. Behandlungen und Tipps

(12:49 min bis Ende)