Prä-VITT-Syndrom: Starke Kopfschmerzen können Vorbote von Hirnvenenthrombose sein

Hirnvenenthrombosen nach einer Corona-Impfung mit AstraZeneca sind eine gefürchtete Impfkomplikation. Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass starke Kopfschmerzen ein Warnsignal sind, das therapeutisch genutzt werden kann.

Der Vektor-Impfstoff von AstraZeneca hat bei einigen Menschen zu lebensbedrohlichen und zum Teil tödlichen Hirnvenenthrombosen geführt. Seit Bekanntwerden im März wird der Impfstoff in Deutschland daher jüngeren Menschen nicht mehr empfohlen und Impfwillige müssen auf dieses Risiko hingewiesen werden. Einige Länder hatten die Impfung mit AstraZeneca sogar komplett gestoppt.

Impfung als Ursache von Hirnvenenthrombosen identifiziert

Untersuchungen des Greifswalder Transfusionsmediziners Prof. Dr. Andreas Greinacher zeigten bereits im April, dass es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Vektorimpfstoff und den Hirnvenenthrombosen gibt. Es wird als Vakzine-induzierte immunogene thrombotische Thrombozytopenie (VITT) bezeichnet. Der Körper bildet dabei sogenannte PF4-Antikörper, die sich gegen den Plättchenfaktor 4 (PF4) richten, weshalb es zu einem Abfall der Thrombozyten kommt (Thrombozytopenie).

Die Erkenntnisse waren wegweisend für die Diagnostik und Behandlung dieser schwerwiegenden Impfkomplikation. Nun haben Greinacher, Wissenschaftler der Charité und des IGNITE-Netzwerks im „The New England Journal of Medicine“ die Ergebnisse einer Folgestudie vorgestellt. Zentrales Ergebnis der Fallserie: Starke Kopfschmerzen sind ein Warnsignal dafür, dass sich eine VITT anbahnt. Und: Durch eine frühzeitige, konsequente Behandlung konnte die Impfkomplikation bei der Mehrzahl der Betroffenen verhindert werden.

Fallserie mit elf Patienten

„Die meisten Betroffenen waren mit starken Kopfschmerzen vorstellig geworden, von denen wir seinerzeit dachten, dass sie eine Folge- bzw. Begleiterscheinung der zerebralen thrombotischen Ereignisse seien“, erklärt Prof. Greinacher, korrespondierender Autor der aktuellen Studie.

„Die aktuelle Arbeit zeigt nun, dass die starken Kopfschmerzen auch ein Vorbote und somit Warnhinweis gefährlicher postvakzinaler Thrombosen sein können.“

Die Fallserie schloss elf Patienten ein, die sich 5 bis 18 Tage nach Impfung mit dem AstraZeneca Impfstoff mit heftigen Kopfschmerzen in Kombination mit einer Thrombozytopenie bei einem Arzt vorstellten. Alle Patienten wiesen außerdem hohe D-Dimere und hohe anti-PF4-Antikörperspiegel auf – diagnostische Paramater, die auf eine Hirnvenenthrombose hinweisen. Jedoch konnten die Ärzte bei keinem eine zerebrale Sinus- und Venenthrombose (CSVT) diagnostizieren. Nur zwei wiesen zum Aufnahmezeitpunkt ein anderes thrombotisches Ereignis auf und erfüllten die VITT-Kriterien vollständig, bei beiden wurde eine Lungenembolie diagnostiziert.

Es gibt offenbar ein Prä-VITT-Syndrom

„Insgesamt lässt sich konstatieren, dass es offensichtlich ein Prä-VITT-Syndrom gibt, eine VITT ohne thrombotische Manifestationen – bei dem die schweren Kopfschmerzen somit kein Begleitsymptom, sondern ein Warnsymptom für die spätere Entwicklung eines VITT sein können, was einen Handlungsspielraum für frühzeitige, therapeutische Interventionen eröffnet“, erklärt Erstautor Dr. Farid Salih von der Klinik für Neurologie der Charité-Universitätsmedizin Berlin.

Sechs Patienten, erhielten fünf Tage nach Beginn der Kopfschmerzen eine VITT-spezifische Therapie mit therapeutischer Antikoagulation, hochdosierten Immunglobulinen oder Kortikoiden und entwickelten im Verlauf keine Hirnvenenthrombose. Vier Patienten entwickelten Thrombosen und damit das Vollbild einer VITT; drei Betroffene zeigten intrakranielle Blutungen, zwei davon eine CSVT. Auffällig war, dass diese vier Patienten erst verzögert eine Therapie erhalten hatten.

Eine Erkenntnis mit hoher Relevanz für den klinischen Alltag, findet Professor Matthias Endres, Direktor der Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie. „Werden Patientinnen und Patienten in der typischen Latenzzeit von 5 bis30 Tagen nach Impfung mit schweren Kopfschmerzen vorstellig, sollte unbedingt eine weiterführende Diagnostik erfolgen", so der Mediziner. Weisen sie eine Thrombozytopenie und erhöhte D-Dimere auf, müsse gezielt auf anti-PF4/Heparin-IgG-Antikörper getestet werden und frühzeitig und konsequent therapiert werden. "Dann können wir schwere thrombotische Ereignisse in Folge womöglich ganz verhindern“.

Foto: © Adobe Stock/ Aldeca Productions