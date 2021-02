Parodontitis: Neunfaches Todesrisiko bei COVID-19

Störungen des Geruchssinns oder gar dessen kompletter Verlust sind ein typisches Symptom von COVID-19 – und eine mögliche Gesundheitsschädigung, an der Patienten auch nach überstandener Infektion noch längere Zeit herumlaborieren. Ein tägliches „Riechtraining“ kann Betroffenen helfen, ihren Geruchssinn in drei Etappen zurückzuerobern. Am Ende steht ein Blindtraining mit Partner und verbundenen Augen. mehr