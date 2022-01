Olivenöl kann das Leben verlängern

Wer mehr Olivenöl verzehrt, lebt länger als diejenigen, die mehr oder nur tierische Fette zu sich nehmen. Das ist das Ergebnis einer US-Studie.

Menschen, die größere Mengen Olivenöl konsumieren, verringern ihr Risiko eines vorzeitigen Todes. Auch verringert sich das Risiko an bestimmten Ursachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und neurodegenerativen Erkrankungen zu versterben.

Verglichen wurden sie mit Menschen, die nie oder fast nie Olivenöl konsumieren. Die Untersuchung von Forschern der Harvard TH Chan School of Public Health wurde im Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht.

Nachbeobachtungszeit von 18 Jahren

Dies ist die erste langfristige Beobachtungsstudie zu Olivenölkonsum und Sterblichkeit in den USA. Die meisten bisherigen Forschungen zu Olivenöl und Gesundheit konzentrierten sich auf Europa und den Mittelmeerraum, wo der Olivenölkonsum höher ist.

Die Forscher verwendeten Gesundheitsdaten von 60.582 Frauen aus der Nurses’ Health Study und 31.801 Männern aus der Health Professionals Follow-up Study, die von 1990 bis 2018 erhoben wurden. Alle Teilnehmer waren zu Beginn der Studie frei von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs und füllten alle vier Jahre Ernährungsfragebögen aus.

Geringere Sterblichkeit an Krebs und Herz-Kreislauf

Im Untersuchungszeitraum starben 36.856 Menschen. Die Teilnehmer wurden gefragt, wie oft sie Olivenöl in Salatdressings, Speisen oder Brot oder beim Backen oder Braten verwendet hatten.

Den Ergebnissen zufolge hatten Menschen in der höchsten Kategorie des Olivenölkonsums (mehr als sieben Gramm pro Tag) ein um 19 Prozent geringeres Risiko für die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein um 17 Prozent geringeres Risiko für die Krebssterblichkeit, ein um 29 Prozent geringeres Risiko für neurodegenerative Sterblichkeit und ein um 18 Prozent geringeres Risiko für Atemwegssterblichkeit im Vergleich zu Personen, die nie oder selten Olivenöl konsumierten.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin Ernährung 06.07.2021 Mittelmeer-Diät könnte Parkinson vorbeugen Frauen, die sich zwischen 30 und 40 an eine Mittelmeer-Diät halten, haben ein geringeres Risiko, später an Parkinson zu erkranken. Das ergab eine schwedische Studie. lesen

Olivenöl kann das Leben verlängern

Im Vergleich zu Margarine, Butter, Mayonnaise oder Milchfett war die Verwendung von Olivenöl insgesamt mit einem um 19 Prozent geringeren Risiko für die Gesamtmortalität verbunden. Olivenöl kann also das Leben verlängern. Keine signifikante Risikominderung wurde beobachtet, wenn die Verwendung von Olivenöl mit der Verwendung anderer Pflanzenöle verglichen wurde.

Marta Guasch-Ferré, eine leitende Forscherin in der Abteilung für Ernährung der Harvard Chan School. "Unsere Ergebnisse bestätigen aktuelle Ernährungsempfehlungen, tierische Fette durch Pflanzenöle zu ersetzen."