Neuer Podcast 'Familien und Corona' nimmt psychologische Folgen der Pandemie in den Blick

Geschlossene Schulen, beengte Verhältnisse: Die psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie sind gewaltig. Jetzt gibt es einen Podcast speziell für Familien.

Am 16. April lief der neue Podcast 'Familien und Corona' er zum ersten Mal. Der Podcast der Hochschule für Gesundheit beleuchtet die Entwicklung von Kindern während der Corona-Pandemie aus wissenschaftlicher Perspektive. Unter der Leitung von Dr. Nina Gawehn, Professorin für Psychologie, und Dr. André Posenau, Professor für Interaktion und interprofessionelle Kommunikation in Pflege- und Gesundheitsfachberufen, finden Gespräche mit Kollegen aus Forschung und Praxis statt, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Entwicklung von Kindern und ihren Familien beschäftigen.

Großer Wunsch nach Information

Die Idee für den Podcast sei nach dem 1. Digitalen Wissenschaftlichen Salon ‚Kinder in der Corona-Pandemie‘ des Instituts für Angewandte Gesundheitsforschung der Hochschule für Gesundheit entstanden, erzählt Psychologin Nina Gawehn. „Wir sehen den Wunsch nach Informationen über Studien, Evidenzen – also empirisch belegten Erkenntnissen – und Ideen für pandemiekonforme Versorgungsmodelle und möchten unseren Teil dazu beitragen, einen wissenschaftlich fundierten Diskurs zum Thema ‚Familien und Corona‘ zu führen."

Kinder und Schule im Fokus

In der ersten Folge vom 16. April 2021 hat sie den Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Dortmund, Prof. Dr. Dominik Schneider, zu 'Häufigkeit, Symptomen und Verlauf der COVID-19 Infektion im Kindesalter' interviewt. In Folge zwei geht es um das Thema ‚Sichere Schulöffnungen‘. Nina Gawehn spricht mit Dominik Schneider über die Leitlinie ‚Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen‘. Die beiden Podcasts sind bereits online: https://www.hs-gesundheit.de/iag/podcast-familien-und-corona oder über die Podcast-Anbieter-Plattformen Spotify, Apple Podcast und Soundcloud abrufbar.

„Das Thema ist relevant und ich habe dazu viele Fragen, die ich mir aber alleine nicht beantworten kann“, sagt Mitinitiator André Posenau. Deswegen freut es mich, dass wir viele Experten für die Gespräche gewinnen konnten, um das aktuelle Thema in Gesprächen aus mehreren Perspektiven zu beleuchten.“

Foto: © Volker Wiciok/Hochschule für Gesundheit