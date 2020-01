Nasenspray gegen Depressionen zugelassen

Die Europäische Kommission hat ein Nasenpray zur Behandlung schwerer Depressionen zugelassen. Das Arzneimittel (Handelsname: Spravato) enthält den Wirkstoff Esketamin.

Die Europäische Kommission hat ein Nasenspray zur Behandlung schwerer Depressionen zugelassen (Handelsname: Spravato). Es enthält den Wirkstoff Esketamin und kommt nur in Kombination mit einem weiteren Antidepressivum zum Einsatz. Das berichtet die Pharmazeutische Zeitung.

Bis ein Antidepressivum wirkt können einige Wochen vergehen. Esketamin hat diesen Nachteil nicht. Es wird bei Erwachsenen mit therapieresistenter Major Depression angewendet, die in der aktuellen mittelgradigen bis schweren depressiven Episode auf mindestens zwei unterschiedliche Therapien mit Antidepressiva nicht angesprochen haben.

Ketamin wird schon länger als Antidepressivum erprobt

Spravato wird mit einer bestimmtem Klasse von Antidepressiva zusammen eingesetzt, einem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) oder einem Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI), heißt es weiter in dem Fachmagazin.

Das auch als Partydroge Special K bekannte Narkosemittel Ketamin wird schon seit einer Weile off Label bei therapieresistenten Depressionen eingesetzt. Auch Charité-Forscher Prof. Malek Bajbouj erprobt den Wirkstoff seit längerem an Patienten. Das Nasenspray enthält das Ketamin-Enantiomer Esketamin, also die spiegelbildliche Version des Ketamin-Moleküls.

In den USA ist das Nasenspray gegen Depressionen bereits seit März 2019 zugelassen. Für die aktuelle Zulassung lagen fünf Phase-III-Studien vor, berichten die Arznei-News. Der Nasenspray wird vertrieben als Einmal-Applikator der insgesamt 28 mg Esketamin, aufgeteilt auf zwei Sprühstöße (ein Sprühstoß pro Nasenloch) enthält. Das Nasenspray ist zur Anwendung durch den Patienten selbst unter der Aufsicht von medizinischem Fachpersonal bestimmt

Vor der Anwendung des Nasensprays muss der Blutdruck des Patienten gemessen werden. Wenn der Ausgangs-Blutdruck erhöht ist, müssen die Risiken, die mit kurzzeitig erhöhten Blutdruckwerten einhergehen, gegen den Nutzen der Behandlung abgewogen werden.

Blutdruck sollte nach Anwendung kontrolliert werden

Das Spray darf nicht angewendet werden, wenn ein erhöhter Blutdruck oder ein erhöhter intrakranieller Druck ein schwerwiegendes Risiko darstellt. Der Blutdruck sollte etwa 40 Minuten nach Anwendung von Spravato sowie anschließend nach klinischem Ermessen erneut kontrolliert werden.

Esketamin gilt als Glutamat-Rezeptormodulator und soll die synaptischen Verbindungen in den Hirnregionen wiederherstellen, die für die Stimmungs- und Emotionsregulation zuständig sind. Dabei wird angenommen, dass Esketamin einen anderen Wirkmechanismus hat als die bislang verfügbaren Therapieoptionen.

Nebenwirkungen verschwinden rasch wieder

Die meisten behandlungsbedingten Nebenwirkungen, einschließlich dissoziativer Symptome, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, erhöhter Blutdruck und Sedierung, traten kurz nach der Dosierung auf, während die Patienten unter der Aufsicht eines Arztes standen, und waren vorübergehend und am selben Tag wieder verschwunden, so die Arznei-News.

