Ein Covid-19-Impfstoff als Nasenspray wurde in Indien zugelassen. BBV 154 durchlief erfolgreich eine Phase-III-Studie. Vorteil: Der Inpfstoff gelangt direkt an die Nasenschleimhäute, die als erstes vom Corona-Virus befallen werden.

Ein Covid-19-Impfstoff als Nasenspray wurde jetzt in Indien zugelassen. BBV 154 des Herstellers Bharat Biotech durchlief erfolgreich eine Phase-III-Studie. Darin wurden Sicherheit und Immunogenität bei 3.100 ungeimpften Probanden an 14 Standorten in ganz Indien überprüft.



Die Wirksamkeit wurde anhand der Antikörper-Titer in Serum und Speichel gemessen, auch die B- und T-Zell-Antworten, das immunologische Langzeitgedächtnis, wurden erfasst. Die Studienergebnisse sollen nun in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht werden, meldet der Hersteller.

Kann durch ungeschultes Personal verabreicht werden

Auffrischungsimpfungen mit dem nasalen Wirkstoff wurden 875 Probanden verabreicht, die zuvor zwei Dosen eines üblichen, intramuskulären Covid-19-Impfstoffs erhalten hatten. BBV 154 besteht aus einem Adenovirus, das mit einer Kopie des für das SARS-CoV-2-Virus typischen Spike-Proteins versehen ist.



Vorteile des intranasalen Impfstoffs: Er gelangt direkt an die Nasenschleimhaut, die das Einfallstor für das SARS-CoV-2-Virus darstellt und kann edort ine lokale Immunreaktion auslösen. Er ist nicht-invasiv, nadelassoziierte Verletzungen sind ausgeschlossen. Die Verabreichung erfordert kein geschultes medizinisches Personal. Es ermöglicht eine höhere Compliance bei Kindern und Erwachsenen als die per Spritze verabreichen Impfstoffe.

Nasenspray als Covid-19-Impfstoff zugelassen

Der als Nasenspray zugelassene Covid-19-Impfstoff wurde insbesondere für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen entwickelt, um dort Kosten zu sparen. Dabei arbeitete der Hersteller mit der Washington University St. Louis zusammen. Fnanzielle Zuschüsse kamen von der indischen Regierung.



Mögliche Nebenwirkungen. die während der Studie dokumentiert wurden, waren denen gängiger Corona-Impfstoffen vergleichbar. BBV 154 ist bei 2°- 8°C stabil und somit einfach zu lagern und zu verteilen.