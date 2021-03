Das Medikament Semaglutid hilft gegen Übergewicht und Adipositas. Die Patienten brachten nach der Behandlung 15 Prozent weniger Gewicht auf die Waage.

Sie erschien im Fachmagazin NEJM. Semaglutid ist ein GLP-1-Analog. Es ahmt die Wirkung des Darmhormons GLP-1 nach. Das regt nach dem Essen die Bauchspeicheldrüse an, Insulin auszuschütten, es verringert den Appetit und fördert das Sättigungsgefühl. Bislang wird es bereits zur Behandlung von Diabetes 2 eingesetzt.

Mittleres Körpergewicht lag bei 105 kg

Die Forscher um Prof. John Wilding von der University of Liverpool injizierten den Probanden einmal in der Woche 2,4 mg Semaglutid oder Placebo. Es handelte sich um 1.961 übergewichtige oder adipöse Erwachsene ohne Diabetes. Allerdings litten 40 Prozent bereits an einem Prädiabetes.

Der mittlere Body Mass Index lag bei 38 kg/m², das mittlere Körpergewicht bei 105 kg. Alle Teilnehmer wurden angewiesen, ihren Lebensstil zu ändern und gesunde Ernährung und mehr Bewegung in ihren Alltag einzuführen. Dazu erhielten sie 18 verhaltenstherapeutische Sitzungen.

Medikament hilft gegen Übergewicht und Adipositas

Nach 68 Wochen hatte die Semaglutid-Gruppe ihr Gewicht um 15 Prozent gesenkt (minus 15,3 kg), in der Placebo-Gruppe waren 2,4 Prozent (minus 2,6 kg). Das Medikament hilft also gegen Übergewicht und Adipositas. Über die Gewichtssenkung hinaus besserten sich kardiovaskuläre Risikofaktoren.

Die häufigsten Nebenwirkungen des Wirkstoffs waren gastrointestinaler Art, wie sie auch mit anderen GLP-1-Agonisten auftreten, berichtet Schatz. Dazu zählen Übelkeit, Durchfall, Verstopfung. Sie traten in der Wirkstoff-Gruppe bei 74 Prozent auf, in der Placebo-Gruppe bei 47 Prozent.

Zulassung bei der EMA beantragt

Zu den Nebenwirkungen kam es typischerweise nach Beginn der Behandlung in mildem bis moderatem Ausmaß. Sie verschwanden meist mit der Zeit. Ernste Nebenwirkungen wurden unter Semaglutid in 9,8 Prozent, unter Placebo in 6,4 Prozent der Fälle beobachtet. Wesentlich mehr Probanden (59) brachen die Studienteilnahme unter dem Wirkstoff ab als in der Placebogruppe (5).

Der Hersteller hat für Semaglutid jetzt bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA eine erweiterte Zulassung für die Behandlung von Übergewicht beantragt.

