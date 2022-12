Studien, die Cannabis testen, zeigen oft einen starken Placebo-Effekt: Patienten, die ein Scheinpräparat erhalten, verspüren die gleiche Schmerzlinderung. Das könnte daran liegen, dass Medien auffallend positiv über die Hanfpflanze berichten.

"Wir sehen, dass Cannabis-Studien in den Medien oft positiv beschrieben werden, unabhängig von ihren Ergebnissen", sagt Dr. Filip Gedin vom Department of Clinical Neuroscience am Karolinska Institutet Stockholm. "Das ist problematisch und kann die Erwartungen beeinflussen, wenn es um die Wirkung einer Cannabis-Therapie auf Schmerzen geht. Je größer der angenommene Nutzen einer Behandlung ist, desto mehr potenzielle Schäden können toleriert werden", so der Forscher.

Placebo erzielt gleiche schmerzlindernde Wirkung

Er ist Erstautor einer im Fachmagazin JAMA Network Open veröffentlichten aktuellen Studie. Sie basiert auf einer Analyse bereits veröffentlichter klinischer Studien, in denen Cannabis mit Placebo zur Behandlung klinischer Schmerzen verglichen wurde. Gemessen wurde die Veränderung der Schmerzintensität vor und nach der Behandlung.



Die Analyse stützte sich auf zwanzig von 2003 bis 2021 veröffentlichte Studien mit fast 1.500 Teilnehmern. Die Ergebnisse zeigen, dass Schmerzen nach der Behandlung mit Placebo als signifikant weniger intensiv bewertet werden, mit mittlerer bis großer Wirkung. Die Forscher beobachteten keinen Unterschied in der Schmerzlinderung zwischen Cannabis und Placebo.

Medien berichten auffallend positiv über Cannabis-Studien

Die Forscher untersuchten auch einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der therapeutischen Wirkung, die von den Cannabis-Studien gezeigt wurde, und der Berichterstattung in Medien, Blogs und sozialen Medien und in wissenschaftlichen Zeitschriften. Die Medienpräsenz wurde mit Altmetric gemessen. Der akademische Einfluss wurde anhand von Zitaten anderer Forscher gemessen.



Die Forscher fanden heraus, dass die Cannabis-Studien viel größere Medienaufmerksamkeit erhielten als andere veröffentlichte Studien. Die Reichweite war beträchtlich, unabhängig vom Ausmaß der Placebo-Reaktion und unabhängig von der therapeutischen Wirkung von Cannabis. Die Medien berichten also auffallend positiv über Cannabis-Studien. Das könnte dazu führen, dass die Probanden sich viel von einer Cannabis-Behandlung versprechen und daher der Placebo-Effekt so stark ausgeprägt ist.