Long-Covid: Nahrungsergänzungsmittel geht in klinische Studie

Kann ein Cocktail aus Kurkuma, Weihrauch und Vitamin C vor Long-Covid schützen? In Spanien startet jetzt eine klinische Studie mit einem Nahrungsergänzungsmittel.

Das Nahrungsergänzungsmittel ArtemiC Support wurde in Spanien für eine klinische Studie zur Bestätigung der Wirksamkeit gegen Long-COVID zugelassen. An der Studie nehmen 150 Erwachsene teil, die an Long COVID leiden. Die Studie wird in Kooperation mit UniversalDoctor in Spanien am medizinischen Forschungszentrum EAP Sardenya durchgeführt, teilte Hersteller Swiss Pharmacan mit.

Drei natürliche Inhaltsstoffe sollen Long-COVID-Symptome verbessern

Die spanische Ethikkommission hatte die Studie am 9. Dezember 2021 vor dem Hintergrund der Pandemienotlage und der enormen Krankheitslast genehmigt. Zudem sind von den Komponenten des Nahrungsergänzungsmittels anti-oxidative, antientzündliche und weitere schützende Effekte bekannt. Die Anwendung von ArtemiC Support habe bereits nach wenigen Tagen eine deutliche Verbesserung der Long-COVID-Symptome gezeigt, wird Dr. Francisco Mera Cordero von der katalanischen Gesundheitsbehörde DAP Costa de Ponent in einer Medienmitteilung zitiert.

Erste Ergebnisse im März erwartet

ArtemiC Support besteht aus Kurkuma, Weihrauch und Vitamin C, also drei natürlichen Inhaltsstoffen Die Studienteilnehmer nehmen sechs Wochen lang dreimal täglich fünf der Lösung ein. Die Bewertung des Ansprechens wird in zwei Schritten nach ein, zwei, drei und sechs Wochen nach Behandlungsbeginn gemessen: funktioneller Status gemäß dem PCFS und Symptomatologie gemäß der 10-stufigen Likert-Skala. Sieben Symptome werden bewertet: Atemnot, Husten, Kraftlosigkeit, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, Kopfschmerzen und geistige Verwirrung. Voraussichtlicher Abschluss der Studie ist im Februar 2022.

Studien zeigen, dass etwa 40 Prozent der erwachsenen Covid-19-Patienten langfristig Symptome zeigen. Am häufigsten wird über anhaltende Atembeschwerden, Kopfschmerzen, starke Müdigkeit, Erschöpfung sowie über Geschmacks- und Riechstörungen berichtet.