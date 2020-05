Krebskranke Kinder haben offenbar kein erhöhtes Risiko für COVID-19

Bisherige Analysen zeigen, dass mit SARS-CoV-2 infizierte Kinder relativ selten an COVID-19 erkranken. Das gilt offenbar auch für krebskranke Kinder, wie eine in „JAMA Oncology“ veröffentlichte Studie zeigt.

Für krebskranke Kinder und deren Eltern kann es eine gewisse Beruhigung darstellen: Offenbar haben an Krebs erkrankte Kinder kein erhöhtes Risiko, auch an COVID-19 zu erkranken. Dies gilt auch, wenn sie mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in unmittelbare Berührung kommen.

Wissenschaftler aus New York hatten untersucht, wie hoch das Risiko für Kinder ist, an COVID-19 zu erkranken. Dabei standen auch krebskranke Kinder im Fokus. Die Forscher werteten dazu Daten aus einer Klinik aus, die sich in einem Epizentrum der Corona-Pandemie befindet.

Erkrankte Kinder zeigten nur leichte Symptome

Am Memorial Sloan Kettering Cancer Center, das in Manhattan und damit am Ort mit den derzeit meisten SARS-CoV-2-Infektionen in den USA liegt, wurden alle Patienten auf Symptome von COVID-19 getestet. Bei den Kindern werden auch deren Eltern getestet.

Wie das Forscherteam um Andrew Kung berichtet, waren 17 von 58 Kindern (29,3 Prozent), die Symptome von COVID-19 zeigten, tatsächlich mit SARS-CoV-2 infiziert. Die meisten Kinder waren jedoch nur leicht erkrankt und konnten ambulant behandelt werden. Nur ein Kind musste wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es befand sich laut der Studienautoren jedoch nicht in einem kritischen Zustand.

Risiko für COVID-19 bei Kindern gering

Von 120 Kindern, die keine Symptome von COVID-19 zeigten, wurden nur drei (2,5 Prozent) positiv auf das Virus getestet. Dies war insofern erstaunlich, weil die Infektionsrate bei ihren Eltern 17,6 Prozent betrug. Somit haben Kinder offensichtlich, selbst wenn sie an Krebs erkrankt sind, ein niedrigeres Infektionsrisiko.

Die Wissenschaftler kommen zum Schluss, dass Kinder, obwohl sie an Krebs leiden, ein eher niedriges Risiko für COVID-19 haben, selbst wenn sie mit SARS-CoV-2 in enge Berührung kommen.

