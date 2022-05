Körperliches Training verbessert die Nierenfunktion bei Senioren beziehungsweise bremst die Verschlechterung der Nierenwerte. Das zeigte eine US-Studie, an der Senioren mit chronischer Niereninsuffizienz teilnahmen.

Körperliches Training verbessert die Nierenfunktion bei Senioren beziehungsweise bremst die Verschlechterung der Nierenwerte. Das zeigte eine US-Studie, an der Senioren mit chronischer Niereninsuffizienz teilnahmen. Bewegung reduzierte den Rückgang der glomerulären Filtrationsrate (GFR).



Für die Untersuchung wurden aus der LIFE-Studie (Lifestyle Interventions and Independence For Elders) 1.199 Erwachsene im Alter von 70 bis 89 Jahren mit eingeschränkter Mobilität ausgewählt. Nach dem Zufallsprinzip wurden sie körperlicher Aktivität mittlerer Intensität oder einem Gesundheits-Workshop zugeteilt.

Gehen, Krafttraining, Gleichgewichtsübungen und Dehnen

Zwei Drittel der Probanden hatte eine GFR von weniger als 60 ml/min/1,73 m2, wobei Cystatin C als Marker verwendet wurde. Das Training umfasste 30 Minuten tägliches Gehen, 10 Minuten Krafttraining, 10 Minuten Gleichgewichtstraining und Dehnübungen.



Über den Studien-Zeitraum von zwei Jahren führte die körperliche Aktivität zu einem um durchschnittlich 0,96 ml/min/1,73 m2 geringeren Rückgang der GFR im Vergleich zur regelmäßigen Teilnahme am Gesundheits-Workshop. Das berichten Dr. Michael G. Shlipak und sein Team vom San Francisco VA Health Care System im Fachmagazin JAMA Internal Medicine.

Körperliches Training bremst Verschlechterung der Nierenwerte bei Senioren

Probanden mit der höchsten Schrittzahl (3.470 Schritte am Tag oder mehr) hatten einen um etwa 2 ml/min/1,73 m2 langsameren Rückgang der GFR im Vergleich zu Patienten mit der niedrigsten Schrittzahl (1.567 Schritte am Tag oder weniger).



Das Training verringerte die Wahrscheinlichkeit eines schnellen GFR-Abfalls insgesamt um signifikante 21 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe. Körperliches Training verlangsamt also die Verschlechterung der Nierenwerte bei Senioren. Die Wirkung schien bei Patienten ohne Herz-Kreislauf-Erkrankung stärker zu sein.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin Welt-Nierentag 2021 11.03.2021 Wie man seine Nieren gesund hält Pausenlos filtern und entgiften die Nieren unser Blut. Rund 300-mal am Tag strömt das gesamte Blutvolumen des Körpers durch sie hindurch. Sie regulieren den Wasser-... lesen

Vorteile von Bewegung selbst bei mäßiger Aktivität

Die Vorteile von Bewegung für die Nierenfunktion waren selbst bei bescheidener Steigerung der körperlichen Aktivität nachweisbar, schrieben die Studienautoren. Der Bewegungs-Zuwachs hielt sich nämlich in Grenzen. Nur einer von zwölf Teilnehmern der Sportgruppe kam in der zweijährigen Studienzeit auf mehr als 5000 Schritte am Tag. Ab diesem Wert werden ältere Erwachsene laut der Leitlinien als "aktiv" eingestuft.