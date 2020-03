Bei Patienten mit der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) kann Kakao die Schmerzen beim Gehen lindern. Das ist das Ergebnis einer US-Studie.

Der Konsum von Kakao kann die Gehleistung von Patienten mit der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) verbessern. Das geht aus einer Phase-II-Studie hervor, die in der Zeitschrift Circulation Research veröffentlicht wurde.

44 Patienten mit PAVK (Alter: über 60 Jahre) erhielten nach dem Zufallsprinzip über einen Zeitraum von sechs Monaten dreimal täglich Milch oder Wasser gemischt mit dem Inhalt einer Pulverpackung mit Flavanol-reichem Kakao (15 g Kakao und 75 mg Epicatechin) oder einer Placebo-Pulverpackung ohne Kakao und Epicatechin .

Gehleistung der Patienten wurde gemessen

Die Gehleistung wurde zu Beginn der Studie und nach sechs Monaten gemessen, wobei ein 6-minütiger Gehversuch zweimal gemessen wurde - 2,5 Stunden nach dem Trinken des Getränks und 24 Stunden nach dem Trinken des Getränks. Die Teilnehmer erhielten auch einen Laufband-Lauftest und ließen den Blutfluss zu ihren Beinen mittels Magnetresonanztomographie (MRT) messen. Teilnehmer, die zustimmten, hatten eine Wadenmuskelbiopsie, um die Muskelgesundheit zu bewerten.



PAVK ist eine Verengung der Arterien, die den Blutfluss vom Herzen zu den Beinen verringert. Die häufigsten Symptome sind Schmerzen, Verspannungen, Krämpfe, Schwäche oder andere Beschwerden in den Beinmuskeln beim Gehen.

Kakao lindert Beschwerden von Patienten mit PAVK

Die Patienten, die Kakao konsumierten, gingen im 6-Minuten-Gehtest durchschnittlich fast 43 Meter weiter als bei ihrer Eingangs-Messung. Bei Patienten, die das Placebo-Getränk tranken, ging die Wegstrecke um 24,2 Meter zurück im Vergleich zu ihren Eingangs-Ergebnissen. Kakao lindert also die Beschwerden von Patienten mit PAVK

Diejenigen, die den Flavanol-reichen Kakao tranken, hatten auch eine verbesserte Durchblutung ihrer Waden und eine verbesserte Muskelfunktion im Vergleich zur Placebogruppe.



Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin . Frühwarnzeichen pAVK So machen sich Durchblutungsstörungen der Beine bemerkbar 14.02.2020 | Durchblutungsstörungen der Beine werden oft viel zu spät erkannt. Dabei gibt es eindeutige Frühwarnzeichen, die sich vom Wadenkrampf aufgrund eines Magnesium-Mangels... | Durchblutungsstörungen der Beine werden oft viel zu spät erkannt. Dabei gibt es eindeutige Frühwarnzeichen, die sich vom Wadenkrampf aufgrund eines Magnesium-Mangels... lesen >

Natürliches ungesüßtes Kakaopulver

Bei dem in der Studie verwendete Kakao handelte es sich um natürliches ungesüßtes Kakaopulver, das reich an Flavanol-Epicatechin ist und in größeren Mengen in dunkler Schokolade (mehr als 85 Prozent Kakao) aber kaum in Milchschokolade enthalten ist.

Die Forscher stellten die Hypothese auf, dass Epicatechin, ein Hauptbestandteil der Flavanole (sekundäre Pflanzenstoffe) in Kakao, die mitochondriale Aktivität und die Muskelgesundheit der unteren Extremitäten erhöht. Epicatechine und Flavanole können auch die Durchblutung verbessern.

Beschädigte Mitochondrien regeneriert

Studienautorin Mary McDermott, Professorin für Medizin und Präventivmedizin an der Feinberg School of Medicine der Northwestern University in Chicago: "Zusätzlich zu einer verminderten Durchblutung der Beine wurde gezeigt, dass Menschen mit PAVK beschädigte Mitochondrien in ihren Wadenmuskeln haben, möglicherweise verursacht durch die verminderte Durchblutung. Mitochondrien sind als das Kraftwerk der Zelle bekannt, das Nahrung in Energie umwandelt. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Verbesserung der Gesundheit geschädigter Mitochondrien zu einer Verbesserung des Gehens führen kann."

Foto: Adobe Stock/pixarno