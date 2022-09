Jüngere zahlen für die Lasten, die die Älteren angehäuft haben

Klima, Rente, Verschuldung: Zahlen die Jungen den Preis für Lasten, die die Älteren angehäuft haben? Das diskutierten Experten zur Eröffnung des Kongress Demografie & Nachhaltigkeit, der bis morgen in Berlin läuft. Ihr Fazit: Die Politik hat bislang wenig getan, um da für Ausgleich zu sorgen.

Klima, Rente, Verschuldung: Zahlen die Jungen den Preis für Lasten, die die älteren Generationen angehäuft haben? Das diskutierten Experten zur Eröffnung des Kongress Demografie & Nachhaltigkeit, der bis morgen in Berlin läuft. Der Demografie-Kongress hat mit der Namenserweiterung seine Bandbreite vergrößert und nimmt künftig auch das Thema Nachhaltigkeit in den Blick.

"Demografie und Nachhaltigkeit gehören zusammen", betont zum Auftakt WISO-Geschäftsführerin Dr. Ingrid Völker. Alterung und Ressourcenverschwendung treffen nun auch noch auf aktuelle Krisen: Deutschand hat neue Schulden in Milliardenhöhe angehäuft für Corona, Bundeswehr, Klimaschutz, Hochwassergebiete und Entlastungspakete. "Zahlt die junge Generation den Preis?", fragt Dr. Völker.

Rentensystem funktioniert nicht mehr

Zum Auftakt definiert Moderatorin Prof. Beate Jochimsen von der HWR Berlin den Begriff Nachhaltigkeit. "Das bedeutet, dass man seine Lebensbedürfnisse befriedigt, ohne künftigen Generationen die Lebensgrundlage zu entziehen." Doch wie soll das funktionieren? Die Jüngeren sind schon rein zahlenmäßig unterlegen. In den nächsten zehn Jahren nimmt die Zahl der 20- bis 66-jährigen, die der Erwerbstätigen, massiv ab, die Zahl der über 67-jährigen deutlich zu. Das heißt, es gibt weniger Menschen, die in die Rentenversicherung einzahlen.

Schon jetzt werden 30 Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung aus dem Bundeshaushalt zugeschossen. Bis 2050 werden es 60 Prozent sein. Das bisherige Rentensystem funktioniert nicht mehr. Was wird dann aus der Altersversorgung für die Jungen, fragt Journalistin und Buchautorin Madeleine Hofmann. Die müssten ihre Probleme alleine lösen und sich um die Aktienrente kümmern, beschied Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld ein wenig brüsk.

Junge Leute arbeiten nicht weniger sondern anders

Ein Disput entspann sich um die Frage, ob junge Erwachsene durch ihren Wunsch nach mehr Work-Life-Balance und neuen Arbeitszeitmodellen (Teilzeit, Sabbatical) auch selbst zur zunehmenden Ebbe in der Rentenkasse beitragen, wie Prof. Wolfgang Schroeder vom Wissenschaftszentrum Berlin vermutet. "Nein", verteidigte Weidenfeld nun die Jüngeren. "Die wollen Teilzeit, weil beide (Eltern) arbeiten". Noch nie seien in Deutschland so viele Arbeitsstunden geleistet worden wie heute.

Mit den unzureichenden Maßnahmen gegen den Klimawandel tut sich ein weitere Bürde für die nachfolgende Generation auf. Das hat ihr das Bundesverfassungsgericht bescheinigt, das in einem Urteil von 2021 die mangelhaften CO2-Senkungs-Pläne der Regierung rügte. Das Energiesparen liegt aber auch in der Verantwortung des Einzelnen. "Die Bereitschaft auf Verzicht ist nicht sehr stark ausgeprägt", konstatiert Ursula Weidenfeld. In den letzten Wochen sei der Gasverbrauch zumindest nicht zurückgegangen.

Schulden für den Kosum "falsch und unsolidarisch"

Wenn die Regierung jetzt weitere Schulden mache, um den Gaspreis künstlich zu drücken, werde die Nachfrage steigen und nicht wie gewünscht sinken. Schulden um "Konsum zu fördern" seien aber "falsch und unsolidarisch" der nächsten Generation gegenüber. Über die fehlende Steuerungswirkung der Energiepauschale ärgert sich Schroeder: "Statt allen 300 Euro zu geben, hätte man denen mit schwachen und mittleren Einkommen 1.000 Euro geben sollen."

Doch wie sollen die Jungen auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen? Junge Lebenswelten kämen in der Politik nicht vor, kritisiert Hofmann. Nur 6 Prozent der Bundestagsabgeordneten seien unter 30. Es sei schwierig, sich da hochzukämpfen. Das wollte Ursula Weidenfeld so nicht stehen lassen. Noch nie habe die Bundesrepublik so ein junges Parlament gehabt. Dass junge Positionen nicht vertreten werden, läge vielmehr daran, dass junge Mandatsträger nach kurzer Zeit so agierten wie die alten.

Wahlrecht unter 18 und mehr Junge in Gremien

Dass sich Politiker vornehmlich an den älteren Wählern orientiert, hat eine einfachen Grund. Derzeit sind 15 Prozent der Wähler unter 30 Jahren, mehr als 40 Prozent aber über 60 Jahre, darauf weist Prof. Schroeder hin. Um das zu ändern, plädiert Hofmann für ein Kinderwahlrecht, Jugendliche ab 14 Jahren könnten dann wählen gehen. Prof. Jochimsen wiederum schlägt vor, in Kommissionen und Gremien feste Plätze für junge Menschen freizuhalten.

Nicht zuletzt in der Corona-Krise hätten die Jungen die Solidarität der Alten vermisst, da sie viel mehr Verzicht hätten leisten müssen, moniert Hofmann. Jochimsen pflichtet ihr bei und liefert gleich ein weiteres Beispiel für die anscheinende Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen der Jüngeren. Gerade habe sie erfahren, dass ihre Hochschule vor Weihnachten für drei Wochen schließt und die Studenten nach Hause schickt. Um Energie zu sparen.