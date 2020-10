HPV: Antikörper könnten Krebsrisiko anzeigen

29.01.2020 | Bei Karzinomen im Mund-Rachen-Bereich werden in Abhängigkeit von der Ausdehnung des Tumors eine Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie, und zwar einzeln oder in Kombination, eingesetzt. Eine Studie zeigt nun: Die Lebensqualität ist nach einer Radiochemotherapie am höchsten.