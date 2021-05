Helios Klinikum Berlin Buch eröffnet Impfzentrum: AstraZeneca Zweitimpfung schon nach vier Wochen

Das Helios Klinikum Berlin-Buch hat ein Impfzentrum eröffnet. Impfwillige können sich dort mit AstraZeneca impfen lassen. Die Zweitimpfung erfolgt schon nach vier Wochen.

Die Impfpriorisierung ist in Berlin aufgehoben. Einen Termin zu bekommen, ist aber nicht ganz einfach. Seit vergangener Woche gibt es ein zusätzliches Impfzentrum in Berlin am Helios Klinikum Berlin-Buch. Das Zentrum bietet eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca an. Termine können ab sofort online gebucht werden. „Wir freuen uns, den Menschen mit unserer Online-Impfterminvergabe ganz unkompliziert weiterzuhelfen und dass die Corona-Impfung nun für viele konkret planbar wird“, sagt Daniel Amrein, Geschäftsführer im Helios Klinikum Berlin-Buch.

Zweite Impfung erfolgt im Abstand von vier Wochen

Konkret planbar wird auch der Sommerurlaub. Denn das Klinikum führt die Zweitimpfung nach eigenen Angaben schon nach vier Wochen durch. Vielerorts wird erst nach zwölf Wochen nachgeimpft. „Wir hoffen, mit dem Impfangebot vielen Menschen so schnell wie möglich ein Stück Normalität im Alltag zurückzubringen“, so Amrein.

Impfangebot speziell für unter 60-Jährige

Impfen lassen kann sich prinzipiell jeder, der möchte. Der für das Impfzentrum verantwortliche Arzt Dr. med. Michael Fiedler betont, für über 60-Jährige sei die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff bedenkenlos. „Bei den unter 60-Jährigen ist in der Regel der Nutzen größer als das Risiko und gerade diese Menschen möchten wir erreichen“, sagt Dr. Fiedler. Bei den sehr jungen Menschen müsse individuell geklärt werden, ob der angebotene Impfstoff passend sei, „denn hier überwiegt nach den aktuellen Empfehlungen noch das Risiko“, fügt der Internist hinzu.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin Entscheidung der Berliner Senatsverwaltung 15.05.2021 Berlin beendet Impfpriorisierung in Arztpraxen Berlin hebt am Montag die Priorisierung für alle Corona-Impfstoffe auf. Die neue Regel gilt für Hausärzte und Betriebsärzte. Die KV Berlin befürchtet nun Chaos in... lesen

Alles online

Neben der Terminvergabe werden am Bucher Impfzentrum auch die Anamnese und Impfaufklärung digital abgewickelt. „Jeder Impfling kann den Anamnesebogen und das Einverständnis zur Impfung über einen Link bzw. QR-Code bequem von zu Hause ausfüllen. Der Link wird direkt bei der Terminbuchung angezeigt“, erläutert Dr. Susanne Dörr, Ärztliche Leiterin der Poliklinik, den voll digitalisierten Prozess. „Wir impfen ganz ohne Zettelwirtschaft und es geht schneller voran.“

Unter diesem Link, kann ein Impftermin online vereinbart werden: Online-Impftermin

Foto: © Adobe Stock/ Aha-Soft